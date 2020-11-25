特朗普呼籲支持者反轉大選結果，拜登放話美國人不會讓選舉結果得不到尊重

11月25日星期三，美國現任總統特朗普向賓夕法尼亞地方議會的共和黨參議員們喊話，呼籲他們“反轉大選結果”，與此同時，被宣布勝選的後任總統拜登則在德拉瓦州的一場感恩節活動上，向眾人承諾，美國人“不會接受不尊重選舉結果”。

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這個周二，賓夕法尼亞州的官方計票結果倒向了拜登，法新社華盛頓站表示，並未發現大規模的舞弊現象。儘管如此，特朗普今天仍然再次通過電話向賓州表示，“民主黨人耍了把戲，這次的選舉被操控了…我們必須反轉這次選舉...我們所要做的，是找一些真正能夠了解（這些問題）的法官”。

拜登當天則在德拉瓦州的威爾明頓參加了一場感恩節活動，並在活動上做了一番演講。他表示，“新冠疫情讓人們不再團結，讓人們憤怒，讓人們自相討伐，這個國家已經疲於再戰”。他認為，“這一灰暗的分裂時節，這個妖魔化的時節，將會讓步給光明而團結的一年”，並承諾，美國民眾將不會接受11月3日總統選舉的結果不被尊重。他表示：“我們的民主今年接受了考驗，現在我們知道，人民完成了任務，在美國，我們有完備，公平，自由的選舉，我們尊重這些選舉的結果。拜登還呼籲人們積極防疫，從他上任第一天起，扭轉疫情曲線。他說，“我們要求人們做的所有，都不是基於政治，而是基於科學…我們將會打敗這個病毒，美國將不會輸掉這場戰爭”。