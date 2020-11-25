馬拉多納心臟驟停辭世 阿根廷三天國喪

11月25日星期三，阿根廷足球傳奇迭戈-馬拉多納的發言人塞巴斯蒂安-桑奇宣布，不久前慶祝完60歲生日的馬拉多納在布宜諾斯艾利斯郊外家中因心臟驟停而與世長辭。

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這位1986年帶領阿根廷隊奪得世界盃冠軍的一代球王曾在今年11月初因頭部血腫而做了手術，之後在家裡修養。給世界足球留下濃墨重彩篇章的馬拉多納，曾經受到許多健康問題的困擾，其中幾次險些讓他喪命。2000年，他在過量吸食可卡因之後突發心臟病，之後長期在古巴療養；2004年，1米65的他的體重超過100公斤，又一次受到心臟病的襲擊，後又為了減肥而接受了胃部手術；2007年，由於過量飲酒，馬拉多納被送往醫院；後來又因為膝蓋疼痛而做了修復體治療。今年11月2日，他因為貧血和脫水而住院，另外一份掃描也顯示出他當時有硬膜下血腫，手術被認為是成功的。

馬拉多納辭世的消息傳出後，全世界都在哀悼。巴西球王比利表示，“希望有一天我們能在天上一起踢球”。法國球星米歇爾-普拉蒂尼表示，“馬拉多納與世長辭，我們的往事也隨之離去”。英格蘭退役球星加里-萊因克爾表示，“馬拉多納是那一代最棒的球員，也無疑是所有世代最偉大的球員…度過了充滿福氣卻又動蕩的一生，希望他在上帝的手裡得到慰藉”。阿根廷足協表示，“傳奇離世，讓我們陷入最深的痛苦當中。迭戈-阿爾曼多-馬拉多納。你永遠在我們的心中”。阿根廷總統府也宣布三天國喪，悼念馬拉多納。總統阿爾伯特-fei'er'nan'di寫道：“你把我們帶到了世界的巔峰，你讓我們快樂，你是最偉大的。謝謝你存在過，我們會畢生想念你”。