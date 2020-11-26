法國從中國手中“奪回”塞爾維亞首都地鐵項目

11月26日星期四，塞爾維亞政府宣布，將在2021年年底開始啟動首都貝爾格萊德地鐵工程，並表示為此已經和法國簽署了一項協議，具體大部分工程將交給阿爾斯通和其他法國企業來完成。

廣告 繼續瀏覽後續

貝爾格萊德地鐵計畫已經被當地人談論了數十年，一直被推遲。本次計畫建設的包括至少兩條主線，這將讓170萬已經對堵車和空氣污染習以為常的貝爾格萊德人的日常交通更加方便。

法國外部商貿事務代理部長里耶斯特對法國與塞爾維亞的這一合作表示讚賞，稱這一地鐵項目，加上蘇伊士公司競得的貝爾格萊德垃圾處理中心項目，以及萬喜集團取得的貝爾格萊德機場相關代理，都“體現着法國和貝爾格萊德雙方的共同意願”。部長辦公室方面表示，除了阿爾斯通之外，還會有施耐德電子等法國龍頭企業加入，單阿爾斯通方面項目，資金不低於5.3億歐元，第一條線路總體報價18.3億歐元。為了整體項目的實施，法國向塞爾維亞提供了財政貸款，外貿信用擔保，法國發展局資金等。但相關土木工程的合同則由塞爾維亞和中國電力簽署。

和法方進行競爭的中國方面曾經在2019年以中國中車為首，以40億歐元的方案，“險些擠掉”法國方案。事實上，法國和塞爾維亞早在2011年便達成了2017年前後在貝爾格萊德打造地鐵線的書面合作意向。法新社引述未具名消息人士的評價稱，“塞爾維亞這個巴爾幹半島國家已經成為中國進入歐洲的橋頭堡，中方數十年以來，向塞爾維亞提供巨資項目，涵蓋基礎設施建設，能源，安全等領域”。