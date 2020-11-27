伊朗譴責以色列為挑起戰爭暗殺其核科學家，發誓為“苦澀而沉重的一擊”復仇

11月27日星期五，伊朗外交部長紮里夫宣布，“恐怖分子們今天殺害了伊朗一名傑出的科學家，有重大跡象顯示以色列在這一醜惡行徑當中扮演了角色，這顯示了兇手的極端好戰”。

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紮里夫呼籲國際社會“譴責這一恐怖主義行徑，同時停止雙標”。伊朗武裝部隊參謀長巴格里則預言，有“可怕的復仇等待着恐怖主義集團和其幕後主使”。伊朗伊斯蘭共和國通訊社引述巴格里的推特稱，“穆赫辛-法赫里紮德的死亡是沉重而苦澀的一擊”，“涉事人員一天不受到懲罰，伊朗人民將一天不會罷休”。伊朗最高領導人軍事顧問胡賽因-德甘指責以色列“試圖通過暗殺，挑起戰爭”，“以色列的賭徒盟友（指特朗普政府）政治生涯不久就要結束了，錫安主義者們因此試圖給伊朗加壓，製造全面戰爭”。智庫“歐洲對外關係委員會”也有專家艾利-格蘭馬耶評價認為，“這起殺人行動背後的目的並不是阻止伊朗開發核計畫，而是為了破壞外交：近期美國高層出訪以色列和沙特，這些醞釀著對伊朗的挑釁，可能會讓拜登未來的外交努力複雜化”。

今日早些時候被伊朗國防部確認身份的襲擊受害者，正是59歲的伊朗國防部下屬的科研與創新局負責人穆赫辛-法赫里紮德。穆赫辛-法赫里紮德曾經被以色列總理內塔尼亞胡稱為“伊朗核武器計畫之父”，內塔尼亞胡暫時還未就其死亡置評。而美國則在2008年針對穆赫辛-法赫里紮德發起制裁，譴責他與伊朗核武器計畫發展有關。而引發其死亡的事件發生在德黑蘭東部的阿布薩爾德市，當時一輛黑色尼桑皮卡載有偽裝成木頭的爆炸物，在穆赫辛-法赫里紮德乘坐的汽車前方爆炸，據伊朗國防部稱，這個時候，穆赫辛-法赫里紮德已經受到重傷。緊接着，另外一條路上的一輛汽車當中的武裝人員，迅速朝穆赫辛-法赫里紮德乘坐的汽車補射子彈，與穆赫辛-法赫里紮德的保鏢們激戰。醫護人員沒能把他從死神手裡奪回。