加拿大指派硬核將軍統領新冠疫苗配發，明年9月前為大部分加公民注射疫苗

11月27日星期五，加拿大總理特魯多宣布，該國的新冠疫苗配發工作將由作戰經驗豐富的將軍丹尼-福爾丹負責，並稱“新冠疫苗接種工作，將會是加拿大歷史上最重要的一次，這次的行動也將會是第二次世界大戰以來，加拿大最重大的動員計畫”。

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福爾丹將軍將指揮加拿大公共健康局內部新成立的國家運作中心，對疫苗配發和接種進行統籌。加拿大軍隊也將動員起來，在物流等領域，為尤其是原住民族群和農村地區民眾提供服務。他目前是加拿大軍隊間行動指揮部辦公室主任，在其漫長的軍旅生涯中，他曾在北約框架下指導伊拉克軍隊的培訓，以及加拿大駐阿富汗軍隊的培訓，還曾經赴波斯尼亞開展任務，在聯合國加拿大藍盔部隊中服務。

根據加拿大公共健康局方面的前瞻，預計第一批新冠疫苗將會在2021年年初抵達加拿大，前三個月當中，大約有8%的加拿大人口，即3百萬人，將會接種新冠疫苗。特魯多表示，“如果一切運轉正常，我們將有可能在明年9月之前，為大部分的加拿大公民注射新冠疫苗，這個可能性目前看來是比較大的”。

加拿大政府已經為全國約3800萬民眾預約了超過4億支新冠疫苗，涉及全球7家實驗室。截至發稿，加拿大統計到與新冠病毒有關的死亡人數累計11856人，累計感染者356244人。