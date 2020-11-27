法國調查推特上的新聞操控現象: 中國相關話題是新冠

11月25日星期三,根據相關數據收集源,法國高級視聽委員會發布了一份有關推特法國的研究報告,關注了新聞操控的現象，其中除了犯罪，移民，格蕾塔，以色列與巴勒斯坦，孌童，伊斯蘭，共濟會等各樣主題之外，也有中國疫情。

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法國高級視聽委員會在報告中指出，的確，真實新聞的訂閱用戶數量遠遠超過非真實或者欠缺真實度的新聞賬戶，但後者的粉絲卻比前者要遠來得活躍，因此“傳播假消息的能量也是更加充足”。委員會表示，這些粉絲的賬戶之間有着很大的相似性，有很多“陰謀論者，他們之間結成了一張很密集的信息網，導致虛假信息傳播提速”。

法國高級視聽委員會負責經濟與前瞻事務的研究主任克里斯托弗-庫贊稱，“另外還存在一個問題，那就是提供真實新聞的賬戶往往不會去跟進反擊虛假信息，而這顯然是一個對社會博弈與民主十分重要的環節”。此外，“在某些領域，傳播真實度存疑消息的用戶當中，80%都訂閱着真實新聞賬戶，這並不令人驚訝，因為他們也很關注時事，但卻並不妨礙他們去傳播虛假信息”。

庫贊還提到，“在2020年1月到3月之間，發現了似乎有來自中國的海量信息內容通過付費方式來增加閱讀量，用來給中國政府抗擊新冠疫情的方式做大外宣”。有關中國，這份報告還對“辛普森一家”電視劇對“疫情會通過包裹從中國傳出”的預言，“新冠病毒是否已經在2003年在美國被研製”，“中國如何在新冠疫情期間做大外宣”等在社交網絡上火熱的話題做了研究。