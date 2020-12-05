指北京外宣工具 美國廢5項中美交流計畫

美國國務院12月4日周五宣布取消5項由北京出資的中美文化交流計畫。蓬佩奧表示這些“文化交流”計畫，其實是中共軟實力大外宣的工具，而且是為中共官員精心設計的，無自由的中國百姓享受不到。

廣告 繼續瀏覽後續

12月4日被美國國務院宣布中止的5項中美文化交流計畫都是由中方出資，但在美國《教育和文化交流法案》（MECEA）框架內執行。該法允許政府官員接受外國資金支付差旅費用。

美國國務卿蓬佩奧在一份聲明中指出，這些在美國《教育和文化交流法案》框架內執行的計畫，是偽裝成“文化交流”的中共軟實力宣傳工具。

在最新廢除的5項交流計畫中有一項是香港教育與文化計畫。其他四項分別是，決策者中國教育之旅計畫，美中領導交流計畫，美中友誼計畫，美中跨太平洋交流計畫。

美國國務卿蓬佩奧指出，這些計畫都是為確保中共官員的參與精心設計的。而沒有言論和集會自由的中國人民卻享受不到。

法新社說，終止這5項計畫，是特朗普總統與中國衝突的最新一項表達。在特朗普領導下，美國對中國發動貿易戰，遏制中國在有爭議的南海進行擴張，批評北京鎮壓香港民主運動，譴責中國當局在2019年年底對武漢冠狀疫情初期管控不利，導致病毒全球擴散。