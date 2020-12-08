全球首例：牛津阿斯利康公布疫苗三階臨床試驗結果

12月8日星期二，牛津大學和阿斯利康聯合研發的新冠疫苗臨床試驗最後一階的中期結果報告通過醫學期刊柳葉刀公之於眾，在眾多新冠疫苗當中率先發布疫苗三期臨床試驗結果的第一款疫苗。

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根據這份來自巴西和英國的11636名志願者的報告，牛津大學與阿斯利康推出的新冠疫苗有效性確認達到70%，其中接種兩針標準全劑量的志願者疫苗有效性達62%，而先接種半劑量，之後接受一針全劑量的志願者身上，則觀察到疫苗有效性達到90%。柳葉刀期刊當中寫道，“這是首次發布的完整的同行評審報告”。有關這款疫苗的安全性，柳葉刀指出，根據全部23754名志願者的健康報告，它“是安全的”，只有一人“出現了可能和注射有關的嚴重不良反應”。另外還有一人被注射了安慰劑之後出現了不良反應，還有第三名出現不良反應的志願者所屬的注射組不明。疫苗方表示，這三人均已痊癒或者正在轉好，依舊參與着試驗。值得注意的是，10月底一名巴西志願者曾因新冠綜合症而死亡，但此後牛津宣布臨床試驗安全性沒有問題，當地的臨床試驗也得以繼續進行。英國廣播公司此前報道稱，可理解為這名去世的志願者並沒有被注射新冠疫苗。

牛津疫苗小組負責人安德魯-波拉爾表示，在柳葉刀上面發表三階試驗結果，顯示出的是疫苗研發團隊透明共享信息的意願，另外指出，現階段談不上疫苗直接相互競爭，因為如果想在半年的時間當中遏制住疫情的大流行態勢，不能只靠一家，而就算是有競爭和對抗，那也只能是“人類和病毒之間的對抗”。

柳葉刀發布上述報告的同一天，英國也在西方國家當中率先開始為民眾接種新冠疫苗，使用的是來自美國輝瑞和德國BioNTech聯合研發的一款。此前，牛津阿斯利康的新冠疫苗研發過程受到爭議和質疑，原因是疫苗有效性達到90%的接種方式的出現，屬於操作失誤引發的巧合現象，而根據此前預設好的方式接種的志願者，只平均產生了62%的有效性。另外，12月8日柳葉刀發表的三階臨床試驗報告也顯示，牛津阿斯利康有效性達到90%的接種志願者隊伍當中，的確並沒有人年齡超過55歲。

疫苗團隊方表示，已經向柳葉刀同行評審提交了額外資料，希望能夠證明疫苗的有效性和年齡並無關聯，但也承認，需要進一步的研究。阿斯利康則表示，採取何種接種方式，需要管理審核部門進行裁決。雷丁大學細胞微生物學副教授西蒙-克拉克認為，管理審核部門可能會陷入兩難境地，因為根據報告，雖然牛津阿斯利康偶然發現的接種方式疫苗有效性更高，在減少無癥狀傳染方面效果更佳，但畢竟志願者人數相對很少，且並沒有涵蓋55歲以上的人群。