特朗普簽署政令，疫苗美國優先

12月8日星期二，美國總統特朗普簽署了一項政令，據此將給予美國獲取新冠疫苗的優先權，相關疫苗在開始出口之前，將優先發給美國境內使用。

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根據特朗普這一政令，由於“擔心初始階段新冠疫苗接種針劑不足”，“政府將把接種疫苗的優先權給予美國的公民，之後再運往其他國家”。美國的輝瑞與德國BioNTech聯合研發的疫苗或將在接下來幾天之內得到批准，根據美國與之簽訂的現有合同，給美國的疫苗有1億支。美國莫德納的疫苗有可能在下周晚些時候得到批准，按合同，同樣為美國預訂了1億支疫苗。此外，美國訂購的5億支牛津阿斯利康新冠疫苗，和強生的1億支疫苗，有望在明年年初獲批。另外賽諾菲等其他疫苗，美國政府也有訂購，只不過交付的時間要更晚。

雖然每一紙合同都有採購額外疫苗的附加條款，但啟動這些條款追加購買，需要多個月的等待，才能真正拿到。可率先獲批的輝瑞與BioNTech疫苗以及莫德納疫苗的生產在美國和歐洲都擁有工廠，根據現行法律，例如援引“國防生產法”，美國政府在理論上可以為該國搶先佔得。目前美國人口大約在3.3億，聯邦政府表示，會向此前承諾的那樣，為所有的民眾提供新冠疫苗，但現在的問題是物流環節。特朗普政府此前表示將在明年三月底之前，為1億民眾接種新冠疫苗。

法新社指出，星期二特朗普在媒體攝像頭之下籤署的這一政令的完整文件目前還沒有被公開。特朗普表示，“如果有必要的話，我們將援引‘國防生產法’，但我們認為沒必要這麼做”。