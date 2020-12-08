英國開始接種疫苗 九旬婦打頭陣

英國今天12月8日周二啟動接種冠狀病毒Covid-19疫苗，先從醫務人員和體弱多病及年長人群開始接種，打頭陣的是一位90歲的婦人。

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英國今天開啟瑞輝疫苗接種。英國第一個批准接種冠狀病毒疫苗的西方國家。大家希望這場歷史性的疫苗運動，能給抗擊冠狀病毒大流行的努力帶來重大推進。

今天英國第一位接種輝瑞疫苗的，是一位90歲的婦女瑪格麗特-基寧（Margaret Keenan）。據路透社今天周二發自倫敦的消息，這位女士今天早晨國際標準時間6點31分在英國中部考文垂的一所醫院打了第一劑疫苗。這款疫苗還需第二次注射，身體才有足夠的免疫力。之前有消息說，英國女王夫婦也將加入到第一批接種冠狀病毒疫苗的行列。

英國是歐洲冠狀疫情最慘重的國家，染疫死亡人數超過61000千人。英國也是首個批准使用輝瑞和生物技術公司冠狀疫苗的歐洲國家。英國醫藥監管當局對冠狀疫苗開放綠燈的速度之快，引起某些科學家的批評。歐盟預計將在今年年底之前批准疫苗的決定。

英國保守派首相約翰遜昨天慶賀說，這是英國抗議大流行標誌性的一天。不過大批量接種還需要時間。他警告大家必須繼續遵守目前的各種防疫限制措施。