195萬中共黨員信息據報外泄 涉及各行各業

澳洲《澳大利亞人報》和英國《每日郵報》等媒體周末報導稱，一名中國異議人士今年9月在加密通信軟件Telegram上，將一個包含195萬中共黨員信息的外流資料庫，傳給了關注中國政府活動的“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）。該名單被指畫分為79000多個黨部分支，其中許多分支隸屬於公司或機構當中。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，這份名單的時間可回溯至2016年，被披露的信息包含上海地區的黨員姓名、出生日期、族裔，有些還有地址和電話號碼。在數據安全分析機構“Internet 2.0”的幫助下，IPAC在對材料進行認證後，將數據庫傳給了包括《每日郵報》在內的全球四家媒體機構。《每日郵報》查看發現，一名曾在英國聖安德魯斯大學學習的中共黨員，曾在包括英國在內的多個外國駐上海領事館工作過。

報道指，黨員身份的不少中國學者在英國大學就讀，他們參與了包括航天工程和化學在內的潛在敏感領域的研究；2016年，英國滙豐銀行和渣打銀行工作的19個分行有600多名黨員。而這兩家銀行近來都因為其回應北京打壓香港的方式遭受國內外批評。

報道指，研發新冠病毒疫苗的輝瑞公司（Pfizer）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），一共聘僱了123名中共黨員；空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等涉及英國及其盟友國防產業利益的公司，也聘僱了數百名中共黨員等等。

IPAC通過推特發表聲明對相關報道回應稱，“一名IPAC的代表從一個非政府來源獲得了這一清單，但不能對其內容進行核實，因此將它交給了專家們。記者們此後進行了調查，其結果確實令人不適”。聲明稱，“IPAC將推動政府和公司回應如何在面對滲透時保障它們的價值。”