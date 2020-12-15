挺香港民主：加拿大一餐廳遭破壞 店主受到死亡威脅

加拿大列治文一間餐廳因支持香港民主而遭到塗漆和死亡威脅2020年12月

加拿大列治文一餐廳因張貼支持香港民主的明信片而遭破壞。該餐廳的主人還在加拿大和中文社交網站受到死亡威脅。這些破壞威脅活動被認為是要讓同情香港的加拿大人閉嘴。

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據一個加拿大香港人網站Canada-Hong Kong Link（加港聯）今天12月15日發布的新聞稿：加拿大安大略省列治文山的一家餐廳Pepper Wok因上周張貼了支持香港民主運動的明信片，遭到破壞。有人在加拿大和中文社交網站對這間餐廳的主人發出死亡威脅。餐廳的窗戶被塗了油漆，並在窗戶上貼了警告信，假稱餐館供應商“可能涉嫌違反《安大略省人權法》，《消費者保護法》以及其他適用的聯邦和省法律”。

在社交媒體平台，有人發帖鼓動人們向當地市政府投訴，錯誤地聲稱該餐廳老闆歧視中國大陸。還煽動給這個餐廳發虛假訂單，採取進一步的破壞行為，用槍打破窗戶，在餐廳釋放蟑螂和老鼠，或殺死這個餐廳的所有者。

該文沒有說明誰在背後操縱這場針對香港民主支持者的打砸威脅，但指出，這是想通過恐嚇威脅升級，讓同情香港民主派的加拿大人閉嘴。

這個新聞稿還說，在同樣的社交平台上，曾有人動員中國大陸的留學生在2019年8月17日恐嚇和騷擾在加拿大支持香港的集會。

Canada-Hong Kong Link（加港聯）向媒體發布的通知說，將在新聞發布會上放映一段視頻，包括餐廳損壞的鏡頭和威脅性的在線帖子。這個餐廳的老闆Wyman Chan將與媒體分享這種故意破壞和騷擾對她本人及其僱員的影響。Canada-Hong Kong Link總裁馮國榮將分析這場不斷升級的恐嚇運動，並提出可防止再發生類似事件的行動建議。