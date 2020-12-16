疫情之下：越南經濟逃出生天

越南經濟今年獲得2.4%的增長率，雖遠低於疫情之前，但與發達國家的負增長相比，這是了不起的奇蹟，被國際貨幣基金譽為全球經濟表現最好的國家之一。

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法新社12月16日在河內報道說，據國際貨幣基金的分析，越南今年2.4%的增長率，已經算是全球經濟最好的國家之一。儘管在疫情之前，越南的增長率為6.8%。

有效管理疫情

越南管理疫情的手段也令外界刮目相看：截至目前，越南只有1500個冠狀病毒感染病例，其中35人死亡。原因是越南在疫情初期很快實施大規模的隔離禁足，建立了非常有效的追蹤系統，嚴格控制人員流動。據越南富布賴特大學（Fulbright University）公共政策教授Nguyen Xuan Thanh（音譯阮宣清）告訴法新社：“全國持續封鎖不到三個月之後，國內的經濟活動在6月就迅速恢復了正常。”

越南是一個嚴重依賴國外市場的經濟體。儘管歐盟日本等大客戶對服裝和智能手機需求的下降導致越南遭受很多損失。但阮教授說，“事實證明，今年的出口繼續促進增長。…這是因為越南實現了出口多樣化，不依賴單一市場。”

出口強勁

據越南海關的數據，2020年前9個月，越南對中國的出口增長了15％，對美國的出口增長了23％，達到547億美元。

許多國家因強制隔離禁足，導致人們對電視屏幕和電腦及辦公傢具需求增長，這令越南許多行業都受益，比如電子產品增加了26%，傢具業增加了12%。

越南也在中美貿易戰中漁翁得利：許多製造商為了躲避高關稅，都決定從越南而不是中國採購產品。

旅遊業慘淡 大興土木彌補

不過，越南的旅遊業受到疫情的嚴重打擊，如同亞洲其他地區一樣，流失了外國遊客，狀況不容樂觀。據清化省旅遊部門的數據，在順化市（昔日的皇家城市和旅遊熱點），80％的酒店已經關閉，8,000名業界員工失業。在河內和下龍灣都擁有酒店的經理Nguyen Dinh Toi說，首都的“旅遊業已死”。

他說：“我們在2009-2010年的金融風暴，和SARS（薩斯）疫情中倖免於難……但目前的情況沒法想象。”

然而，與東南亞其他國家相比，越南的經濟風險要小的多。國際貨幣基金組織（IMF）預測泰國今年的經濟將暴跌7.1％。

阮宣清Nguyen Xuan Thanh教授表示，越南政府通過向道路和橋樑等基礎設施建設項目注資來緩解疫情對經濟的打擊。“這個政策創造了額外需求，抵消了Covid-19和消費下降，還創造了就業機會。”

根據越南政府的數據，2020年頭11個月，越南的公共項目投資同比增長了34％，是2011年以來的最高增幅。

湄公河經濟(Mekong Economics) 諮詢公司首席經濟學家亞當-麥卡蒂(Adam McCarty)表示，越南今年取得的勝利可能會轉為該國長期的優勢。現在一些日本公司和美國巨頭蘋果公司已經計畫將部分產品轉移到這個東南亞國家生產。

亞當-麥卡蒂指出，越南管控冠狀病毒疫情的（成功）方法也“幾乎讓全世界都知道了越南”。這促使全球主要的集團改變對越南的看法。