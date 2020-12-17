歐洲議會通過決議草案尋求制裁中共新疆官員

聯合國的一個專家報告指大約百萬穆斯林被關入新疆的“再教育營”

歐洲議會今天12月17日召開全體會議，以壓倒多數通過決議草案，敦促歐盟領導人動用新的制裁措施,懲罰在新疆和其他地區迫害人權的中共官員。

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歐洲議會今天12月17日以89%的壓倒多數通過了敦促歐盟領導人動用新的制裁措施懲罰在新疆和其他地區迫害人權的中共官員的決議草案。604贊成，20票反對，57票棄權案。

歐洲議會這項決議草案敦促歐盟領導人採取措施制裁中共新疆官員。該草案針對的是那些在新疆“制定和實施大規模拘留維吾爾人和其他穆斯林並實施強迫勞動”的中共官員，以及新疆生產建設兵團等主要國家實體。

這個草案還提到，“策畫壓制新疆和西藏等其他地方宗教自由、遷徙自由等基本權利的”人士，也應該受到制裁。

歐洲議會最大黨派，中右翼的人民黨今天17日在其網站撰文，呼籲歐盟成員國針對維吾爾人被強迫勞動實施有效的控制機制，並敦促他們對原產於新疆的棉花和棉花製品實施進口禁令，並要求歐盟針對在新疆迫害維吾爾人及在中國大陸和香港對侵犯人權負有責任的中國官員進行有針對性的制裁。

"不當同謀"

歐洲議員米里亞姆-萊克斯曼Miriam Lexmann在今天的全體會議辯論這個譴責新疆維吾爾人狀況的決議案時說："我們決不能通過購買中國強迫勞動生產的商品，在道義上成為令人震驚的侵犯人權行為的同謀。"

她補充說，"我們對外政策的所有方面都必須以歐洲聯盟的價值觀為指導。我們必須確保我們始終堅持這些價值觀。這些價值觀不是軟弱，而是一種力量"。

代表歐洲議會人民黨團談判草案文本的萊克斯曼還對中國打壓哈薩克族等其他少數民族表示遺憾，並強烈批評中國對香港的干涉。

她最後說，現在是民主國家團結起來，共同捍衛我們共同價值觀的時候了。我們必須積極支持全世界數以百萬計的人民，他們每天都在渴望着自由。歐盟不能袖手旁觀，應充分利用所有工具，包括《馬格尼茨基法案》"。

"我控訴"

法國左翼作家和公共廣場黨籍歐洲議員拉斐爾-格魯克斯曼(Raphael Glucksmann) 今天在其Instagram社交平台貼出他在歐洲議會的發言視頻。他仿照法國大作家佐拉的《我控訴》句式說：

“我控訴中共領導人驅逐和滅絕維吾爾人，犯下21世紀最嚴重的反人類罪；我控訴國際社會消極沉默，允許這個罪行發生；我控訴從巴基斯坦到沙特阿拉伯眾多穆斯林國家的領導人們，他們一邊高舉信仰的旗幟，另一邊卻支持中國摧毀清真寺，褻瀆墓地的政策；我控訴Nike ，Zara和許多跨國集團貪婪的老闆們，他們從一個民族遭受的奴役中獲取利潤；我控訴怯懦和沒骨頭的歐洲領導人，這些領導人，我們在一年前就敦促他們採取行動關閉這些集中營；可是，一年來，我們做了什麼？什麼，什麼，都沒有做。”