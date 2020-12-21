美國國會兩黨就九千億美元第二輪援助計畫達成協議

經過數月艱苦談判，美國國會兩黨領袖周日（12月20日）宣布，他們已就9000億美元疫情援助法案達成協議，為受疫情深重打擊下的民眾和企業提供新的援助，該法案預計周一將在國會投票通過。

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這將是美國歷史上第二大規模的經濟刺激計畫。僅次於今年三月份美國通過的2.3萬億美元救助法案。方案經過了共和黨和民主黨數月的激烈談判最終即將達成。而美國當前正值疫情正加速蔓延，日新增感染超過21.4萬例，累計死亡31.7萬人，位居世界第一。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾和民主黨領袖查克·舒默周日說，我們最終將可獲得參眾兩院通過所必須的多數支持。法案在國會通過後將提交總統特朗普最終頒布。據白宮一名發言人表示，特朗普支持該法案並將批准實施。

據路透社報道，計畫內容包括向貧困家庭及個人每人直接支付600美元，將每周失業救濟金增加300美元，政府提供250億美元的房屋租賃援助以及向小型企業提供數千億美元的額外援助等。計畫同時也包括食品援助和保健基金。

參議院民主黨領袖舒默表示，在拜登1月20日正式就任後民主黨人將會推動採取更多的措施。他說，“法案將為2021年新冠救助建立最低標準，而不是上限”。

自今年夏季以來，民主和共和兩黨就這一二輪刺激方案持續分歧，民主黨要求制定規模等同與春季方案的計畫，共和黨則希望控制在1萬億美元以內。 國會議員表示，他們最終克服了分歧，尤其包括美聯儲貸款計畫議題。相關討論將一直持續到本周末。

國會計畫把新冠疫情救助方案打包在1.4萬億美元支出法案當中。該法案將在2021年9月底之前為各項政府計畫提供資金。

此外，由於美國聯邦撥款即將在周日晚上到期，因此預計參眾兩院將必須再通過臨時延期撥款法案以維持聯邦政府正常運轉。

報道指，周日達成的計畫議案不包括談判中兩個最具爭議的問題：共和黨一直尋求的對企業新冠訴訟的法律保護，以及民主黨提倡的對州和地方政府的實質性援助。

舒默表示，計畫將通過提供數十億美元用於減輕地方社區負擔、資助學校、以及新冠檢測等，間接向地方政府提供援助。