全球在疫情下過聖誕節 羅馬教宗平安夜彌撒不足200人到場聆聽

2020年12月24-25日，全球眾多基督徒在冠狀疫情隔離中，過一個前所未有的平安夜和聖誕節。他們在病毒大流行的威脅下，被迫放棄多種傳統聖誕節活動。

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冠狀病毒已造成全球170多萬人死亡，持續的疫情提醒人們，儘管第一批疫苗已經到來，但生活不會很快恢復正常。

作為世界13億天主教徒之首的教皇方濟各昨晚在巨大的聖彼得大教堂提前舉行了平安夜彌撒，只有不到200名戴着防護面具的信眾在場聆聽，他們大多是梵蒂岡的僱員。這場彌撒的時間安排提前到當地時間晚上7時30分，以適應意大利從晚上10點開始的宵禁時間。

而在疫情之前，每年都有數以千計的信徒或遊客，爭相預訂入場券，到現場聆聽梵蒂岡教宗的平安夜彌撒。

羅馬教宗方濟各昨晚在紀念耶穌於伯利恆誕生的平安夜彌撒講道中強調，孩子的出生提醒我們，不應該花時間 “為我們自己的命運哭泣，而應該把時間用來安慰那些流淚受苦的人們”，把時間用來為 “窮人”服務。

這場冠狀病毒covid-19疫情已在全球奪去超過175萬人的生命。今年的聖誕節，對許多在疫情中失去親人的家庭來說，也許是個悲傷難忘的日子。