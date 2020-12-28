特朗普最終簽署2.3萬億美元紓困和政府支出法案

在國會兩黨的巨大壓力下，美國總統特朗普周日（12月28日）晚間批准了2.3萬億美元疫情紓困和政府支出法案，向企業和個人接續提供救濟，同時避免政府機構陷入停擺。

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這是特朗普在最後時刻突然做出的態度轉變，上周二他還曾威脅否決國會兩黨經談判達成的這一新的紓困計畫，而首個向約1400萬人發放失業救濟的救助計畫將於本周六到期，新的9千億美元計畫簽署後將接續對疫情的紓困措施；此外，計畫還包含1.4萬億美元政府支出計畫，以保證政府機關運作至明年9月。如果特朗普未簽署該計畫，部分政府機構將從周二開始停擺。

直到本周末，特朗普受到來自各個黨派不斷增加的批評，包括共和黨在內的各方敦促他儘快簽署這一旨在避免國家陷入經濟和社會災難的重要法案。

特朗普在周日一份聲明中說， “我批准這項法案”

在對特朗普最後時刻改變抵制立場感到吃驚的同時，美國共和、民主兩黨領袖都對法案得以獲批實施表示寬慰和高興。

新的刺激計畫將政府對失業者的援助延長到明年3月中旬，向企業提供擔保貸款；向中小企業，餐飲，酒店和運輸公司提供數十億美元的援助；延長禁止驅逐欠賬付房租住戶的禁令；以及提供分配新冠疫苗所需的附加資金等。

受特朗普簽署刺激計畫以及美國政府支出危機得以避免消息提振，周一全球股市小幅上漲。

法新社報道指，特朗普沒有明確表示他將否決刺激經濟計畫，而是要求將直接發給給人的新冠救助支票從600美元增加三倍到2000美元。支持增加補貼的民主黨人周四曾試圖在眾院通過這一修正，但遭到共和黨的反對。民主黨計畫本周一還就此項修正再發起投票，但預計擔心預算下滑的共和黨人將同樣會投票反對。