加檢方：華為曾包租一架波音777飛機準備接孟晚舟回國

1月12日，孟晚舟在加拿大溫哥華的卑詩高等法院申請放寬其保釋條件，但控方反對改變。庭上，加拿大檢方律師還透露指，華為曾包租了一架波音777飛機用於將該公司首席財務官孟晚舟從溫哥華接回中國。檢方稱，這是因為孟晚舟的引渡案曾於去年5月時會作出一個關鍵判決，即孟晚舟是否犯有“雙重犯罪”，這一裁決影響美國引渡程序。

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現年48歲的孟晚舟自2018年12月1日在溫哥華國際機場被捕後，一直在採取司法手段爭取避免被從加拿大引渡到美國。去年5月，一名加拿大法官在孟晚舟引渡安的一個關鍵環節上支持代表加拿大政府的檢察官，允許繼續對她進行引渡聽證。這一裁決支持了檢察官的觀點，即孟晚舟被指控的行為在加拿大和美國都是非法的，因此符合“雙重犯罪”的標準。

代表加拿大政府的律師卡爾斯利（John Gibb-Carsley）在周二的保釋變更申請聽證會上則介紹稱，在該裁決公布之前，華為從中國南方航空公司包了一架波音777飛機，準備將孟晚舟帶回中國，如果當時“雙重犯罪”的裁決對她有利的話。

路透社報導指，此舉是在卡爾斯利盤問孟晚舟丈夫劉曉棕時透露的，因為華為律師試圖申請放寬孟晚舟的保釋條件，包括在宵禁時間外，放寬對她日間監管的要求。卡爾斯利稱，為孟晚舟勝利飛行預定的私人飛機是一架波音777，可容納360多人，是在中國領事館的協助下包機的。他問道，“你是否知道......如果你的妻子孟女士在法院判決中勝訴，就會有安排帶她回中國？”劉曉棕給予肯定答覆。卡爾斯利接着問，“你是否知道中國領事館的成員也參與了該航班的包機安排？” 劉曉棕則回答說，“我不知道。”

盤問環節中，劉曉棕指出，他擔心妻子會從派來的監管安保人員那裡感染新冠病毒。孟晚舟的律師試圖放寬對她的保釋條件，以使得她在離開溫哥華的住宅後不再受到安保人員的監管。劉曉棕提出，他們的兩個孩子擔心因為警衛的存在而被公眾認出。但在法庭上，加拿大政府的律師則試圖通過強調孟晚舟在溫哥華保釋期間生活方式的各個方面，來削弱劉曉棕宣稱的對病毒的擔憂，而這些方面此前一直沒有報道。

另據《南華早報》報導指，在盤問下，劉曉棕描述了一次聖誕晚宴的情況，孟晚舟一行14人顯然無視當地的疫情規定，預訂了整個餐廳，還在華為員工租住的家中購物和聚會。報導指，根據2018年12月批準的1000萬加元（780萬美元）的保釋條件，孟晚舟住在1360萬加元的家中，這是她在溫哥華擁有的兩處房產之一。根據保釋條件，孟晚舟必須遵守晚上11點到早上6點的宵禁，但除此之外，只要她遠離機場，就可以在城市的大部分地區漫遊。孟晚舟的腳踝上必須戴上GPS追蹤器，並由獅門風險管理公司的私人警衛隨時陪同。孟晚舟花錢請警衛，警衛開着大型黑色SUV在城裡給她當司機，但他們是作為法院官員的身份，防止她逃跑。

報導指，劉曉棕在當天出庭作證時說，他和他們的兩個孩子住在香港。加拿大移民部給予他們新冠疫情旅行限制的豁免，允許劉本人在10月前往溫哥華，兩個孩子在12月前往。劉曉棕向法庭表示，他反對他們家人外出時警衛在場。他說，因為安保人員與她同車而行，“我認為我妻子患新冠肺炎的風險增加了”。他在法庭上宣讀的一份宣誓書中指出，他的妻子是一名甲狀腺癌倖存者，並患有高血壓。

劉曉棕說，安保人員的存在讓他們二人12歲的女兒和18歲的兒子感到很煩惱。他們之前很喜歡一起去咖啡店、商場和遊樂場，但警衛的存在讓這成為了一種 “挑戰”。代表檢方的卡爾斯利則提出，即使是挑戰，也不能阻止他們一家在警衛的帶領下進行這些活動，無論如何，疫情使這種活動的可能性降低。劉曉棕同意這兩點。

劉曉棕說，他不喜歡與孟晚舟和獅門保安一起外出旅行，因為他們會引起公眾的注意。他說，“有時候，我和孟晚舟一起走在街上......很容易認出（我們）”。路人試圖給他們拍照。“這就是為什麼孩子們盡量避免與孟晚舟在外面的原因，”他補充說。卡爾斯利質疑劉是否 “真正擔心”孟晚舟感染新冠疫情，“因為他和孩子們的14天隔離期都是和她在同一個房子里度過的”。劉曉棕則強調，他的擔心是真的。

法庭上，劉曉棕作證說，在孟晚舟保釋期間，他和孟晚舟只出去吃了四頓飯，三頓是在同一家列治文的餐廳，一頓是在溫哥華的一家咖啡店，那家咖啡店同樣不對其他顧客開放。孟晚舟的引渡聆訊會將在3月1日恢復。目前設定是3月1日至5日、3月15日至4月1日、4月26日至5月14日都有關於濫用程序和引渡的聆訊。上訴可能會將這一過程延長數年。