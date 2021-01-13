蓬佩奧，若只剩一人，也許是他

美國國務卿邁克-蓬佩奧在唐納德-特朗普總統即將卸任前夕，努力要將保守派的外交優先事項推到極致。法新社說，在共和黨人紛紛背棄特朗普之際，若有一人留下，也許會是他…

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伊朗：將人民與政權分開

美國國務卿蓬佩奧昨天1月12日在推特上就伊朗問題似乎在向拜登表示說，我們應該繼續把伊朗人民與伊朗極端伊斯蘭政權區別開，就像把中國人民與中共區別開一樣。因為伊朗人民並沒有選舉這些劊子手上台，伊朗人民配得到更好的對待。

他繼續寫道，我們對伊朗人民提供了支持，對他們的壓迫者進行了制裁。我們揭露了伊朗政權的殘暴真相。我們剝奪了該政權本可用於支持恐怖主義的資金。

德黑蘭1月5日宣布伊朗恢復將濃縮鈾豐度提升到20%，並持續生產。此舉顯示德黑蘭政權違背了2015年伊朗與聯合國五常+德國簽署的限制核武的協議，踏上製造核武器的不歸路。

另據法新社1月12日華盛頓報道，美國國務卿蓬佩奧周二還指責伊朗是基地（Al-Qaïda）聖戰網絡的"新基地"，且比2001年 "9-11 "恐怖襲擊時庇護本拉登的阿富汗 "更糟"。

若只剩一人 也許是他

邁克-蓬佩奧在唐納德-特朗普總統任期結束前8天，在華盛頓發表的上述講話中，也首次證實了基地組織二號人物阿卜杜拉-艾哈邁德-阿卜杜拉（又名阿布-穆罕默德-馬斯里）去年8月在德黑蘭街頭死亡的消息。去年11月據紐時報道，基地組織二號人物在一次美國指揮的秘密行動中被以色列特工槍殺。

法新社說，蓬佩奧是特朗普的忠誠國務卿，如果特朗普身邊只剩下一個人，也許會是他。他從未跟特朗普畫清過界限，即使現在許多共和黨人都背棄了唐納德-特朗普。“這位非常忠誠的國務卿正在將他的保守派優先事項推行到底。他的眼睛明顯盯着2024年的總統選舉”。