特朗普告別：超越黨派敵意 捍衛美國共同價值觀

特朗普卸任前夕發表告別講話，表示服務於美國人民是他最大的榮幸，他呼籲美國人超越黨派敵意，捍衛共同價值觀，反對政治暴力。他對自己是“幾十年來第一位沒有發動新戰爭的美國總統”感到自豪。他還未指名地祝下屆政府好運，保持美國安全繁榮。

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白宮網站公布了美國第45任總統特朗普的告別視頻.特朗普講述了他作為政治素人競選總統，要讓美國重新偉大，捍衛美國共同價值觀的想法。

特朗普在告別講話中未指名地祝願新政府能夠保持美國的安全與繁榮，擁有好運。他說好運這個詞非常重要。

他首先向美國人民表示感謝說，能夠作為總統為美國人民服務，是他的巨大榮幸。

共同價值觀

他說，永遠不要忘記，雖然美國人之間總有分歧，但我們是一個由不可思議的、正直的、忠誠的、愛好和平的公民組成的國家，我們都希望國家繁榮昌盛，非常、非常成功和美好。

特朗普批評1月6日的衝擊國會事件，表示所有美國人都對國會大廈受到的攻擊感到痛心。他說政治暴力是對美國人所珍惜的一切的攻擊。絕不能容忍。他呼籲美國人民超越黨派敵意，團結在共同價值觀周圍，打造共同的命運。

他稱，自己在四年前作為在總統大選中獲勝可能最小的政治素人來到華盛頓。而作為建築者，他有着開闊的視野和無邊的想象空間。他說自己競選總統是因為知道有許多新的巨大山峰等他到達。自己知道，只要把美國放在第一位，國家的潛力是無限的。

特朗普陳述自己政府的成績說，我們通過了美國歷史上最大規模的減稅和改革方案，取消了扼殺就業的法規，比以往任何一屆政府都取消的都多，修復了破碎的貿易協定，退出了可怕的跨太平洋夥伴關係和辦不到的巴黎氣候協議，重新談判了韓國單邊協議，用革命性的運作良好的美墨加協定（USMCA）取代了北美自由貿易協定。而且，非常重要的是，我們對中國徵收了歷史性的、巨額關稅；與中國締結了一項重要的新協議。

病毒

然而，墨跡未乾，中國病毒就襲擊了我們和世界。 之前我們的貿易關係發展迅速，幾十億、幾十億美元湧入美國，但病毒迫使我們改變了方向。然後特朗普談到他的政府在就業，能源，醫療，疫苗，控制非法移民等方面的成績。

在談到國際事務時，特朗普說，我們通過在聯合國捍衛美國，並退出從來沒有為我們的利益服務的單邊全球協定，重新獲得了國家的主權。

他說，北約各國今天對防衛經費的付出要比幾年前他剛上任時多了幾千億美元。 他說，之前美國為這個世界付出代價，是非常不公平。而今天，世界在幫助我們。也許最重要的是我們用近3萬億美金，徹底重建了完全美造的軍隊，成立了太空軍。

中東

對於中東，他說，我們摧毀了ISIS哈里發國，結束了其創始人和領導人巴格達迪的可悲的生命，殺死了世上最大恐怖分子，伊朗屠夫卡西姆-索萊馬尼，承認了以色列首都是耶路撒冷，承認以色列擁有革蘭高地，斡旋達成一系列中東歷史性和平協議，讓美國士兵返回家園。

特朗普強調說，“令他特別自豪的是，他是幾十年來第一位沒有發動新戰爭的美國總統”。

他還讚頌自己給下屆政府留下美墨邊界450英里的移民牆，及美國與墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多達成的歷史性協議。

美國最大的危險

特朗普還說，在離開白宮的時候，他思考威脅美國人民共同擁有的無價遺產的危險。 作為世界最強大的國家，美國面臨著來自國外的不斷威脅和挑戰。 但美國的最大危險，是對自己失去信心，對自己國家的偉大失去信心。

他說，任何一個國家，如果對自己的價值觀、歷史和英雄失去信心，就不可能長久地發展下去，因為這些正是我們團結和活力的源泉。

他還強調，美國人共享遺產的核心也是對自由表達、自由言論和公開辯論的堅定信念。他說，只有當我們忘記了自己是誰，忘記了我們是如何來到這裡的，我們才有可能允許政治審查和黑名單在美國發生。 這是想都不敢想的。 關閉自由和公開的辯論，違反了我們的核心價值觀和最持久的傳統。…