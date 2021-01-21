中國向巴基斯坦贈送50萬劑新冠疫苗

巴基斯坦外交部長沙赫·馬哈茂德·庫雷西（Shah Mahmood Qureshi）周四（1月21日）表示，中國將向巴基斯坦提供50萬劑新冠疫苗。報道指，中國在亞洲除巴基斯坦外，已向菲律賓、柬埔寨和緬甸三國表示將提供中國新冠疫苗。

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巴基斯坦外長庫雷西周四在推特上表示，“巴基斯坦非常讚賞中國向巴基斯坦提供50萬劑疫苗。” ，他在稍早前向記者說，中國已承諾向巴基斯坦提供首批50萬劑免費疫苗，疫苗將於1月底前運抵巴基斯坦。同時，北京還承諾在2月底之前再向該國運送一百萬劑新冠疫苗。庫雷西說，巴基斯坦目前已獲得了使用中國新冠疫苗的緊急授權。

據法新社報道，巴基斯坦自去年2月首次檢測出新冠病毒感染病例以來，共記錄累計感染病例527,146例，新冠死亡超過11,000例。

法國”十字架報“周三相關報道指，中國自冬季以來在世界各大洲展開疫苗外交，推銷或捐贈中國研發的國藥、科興為主的兩個新冠疫苗，以此為其地緣政治服務，而臨近的東南亞地區、因其重要的地緣戰略價值而成其重點，在中國外長王毅最近對東南亞的訪問中，中國已承諾向柬埔寨、緬甸和菲律賓提供30萬至500萬劑不等的中國新冠疫苗。

報道指，巴基斯坦是中國在亞洲關係最緊密的盟友國家之一，多年來中國重點向該國提供巨額援助，支持其大型基礎設施建設，為該國的道路、能源電力及港口建設提供投資。