法國科委會：英國變種病毒三周內可顛覆局面將堪比二次大流行

1月24日晚間，法國科學委員會主席德爾福來西用靈活的語言，讓包括政府在內的各方明白，若法國仍然沉浸在“短暫的安全幻象”當中，那麼不久之後，英國新冠病毒的變種將引發堪比二次大流行病的景象。

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法國學校的春季假期將從2月6日開始，德爾福來西表示，鑒於英國病毒變種按照目前速度來看，將在幾個星期的時間內，佔領巴黎地區15%左右的病患比例，或將把疫苗有效性減弱40%的南非變種在全法國已佔大約1%，巴西變種也在通過法屬圭亞那和葡萄牙敲打着法國的大門，因此建議全國不同學區的學生統一時間，集體放假，假期延長一周，形成一種“類似於禁足的形式”，減少校內病毒的傳播。

德爾福來西委婉指出了第三次禁足的必要性，但也明確表示，決策權在政府，且“就算第三次禁足，結果也會和之前一樣，是人類敗給病毒”，“但並不會是政策層面的失敗”。

目前法國政府面臨封禁與否的極大壓力，德爾福來西雖然照顧到了政府，但他對於法國疫情嚴重性的評估，卻沒有任何含糊：“如果繼續什麼都不做，法國到了三月中旬，將處於一個十分艱難的境地”，“病毒的變種，在三周之內，可以顛覆現有局面”。他還指出，四月中旬，將只有6百萬到8百萬法國人接種疫苗，而非此前衛生部所說的，三月底9百萬，四月底2千萬人。德爾福來西稱，到時氣溫回暖，疫情可能被抑制，但之前的三個月，還是要壓住病毒的擴散，同時對疫苗稍作修改，應對疫情。