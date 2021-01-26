世衛組織執委會閉幕， 下屆秘書長人選成為關注焦點

世界衛生組織執委會議1月26日閉幕，這次會議的焦點在於美國終止退出世衛及強調世衛改革。由於世衛秘書長譚德塞明年首任任滿，美國等國家對秘書長人選角力將是未來一年國際公共衛生政治大事。

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世衛秘書長5年一任，譚德塞首任將在2022年屆滿。美國及歐盟現在表示支持世衛組織，但是否支持譚德塞連任，有待觀察。根據世衛初步安排，秘書長選舉程序在今年4月啟動，將通知各會員國提出秘書長 候選人、8月至10月候選人出席各區域的委員會議，世衛約在10月公布候選人名單，如果有多國提出候選人，第一次候選人論壇在11月進行，等執委會成員國聽取候選 人願景說明後，2022年第一季可望提出最終3位候選人 名單，再由194會員國在2022年世衛年會上投票。

中央社報道，這次會議逢美國新舊政權更迭，新總統拜登1月20 日上任後簽署終止前總統特朗普的退出世衛程序，另指派美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇出任世衛執委會的美國代表團團長。

佛奇1月21日在世衛執委會上發言時表示美國將重啟美國政府人員與世衛的合作，他稱呼譚德塞是親愛的朋友，也強調美國將與各成員國共同努力，進一步推進世衛必要的改革。

世界衛生組織執行委員會主要職責是執行世界衛生大會決定和政策，並向世衛大會提供建議，第148屆執委會議在1月26日結束。