美國：針對特朗普的彈劾案已經移交參議院 發表時間： 26/01/2021 - 19:21更改時間： 26/01/2021 - 19:23 2021年1月8日，星期五，安全柵欄圍在華盛頓的美國國會大廈周圍，以回應猛攻國會大廈的特朗普支持者。 © AP Photo / Patrick Semansky 作者： 艾娃 5 分鐘 美國眾議院在1月25日星期一正式向參議院轉交了針對唐納德·特朗普（Donald Trump）的“煽動叛亂”的起訴書，特朗普1月6日在襲擊國會大廈之前向其支持者發表演講，為第二次彈劾美國前總統鋪平了道路。具體情況情況和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台的報道: 廣告 繼續瀏覽後續 Washington fait figure désormais de ville fantôme, à une semaine de la cérémonie d'investiture de Joe Biden sur les marches du Capitole. AP - Susan Walsh 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國 政治