特朗普彈劾案

美國：針對特朗普的彈劾案已經移交參議院

2021年1月8日，星期五，安全柵欄圍在華盛頓的美國國會大廈周圍，以回應猛攻國會大廈的特朗普支持者。 © AP Photo / Patrick Semansky

作者： 艾娃 5 分鐘

美國眾議院在1月25日星期一正式向參議院轉交了針對唐納德·特朗普（Donald Trump）的“煽動叛亂”的起訴書，特朗普1月6日在襲擊國會大廈之前向其支持者發表演講，為第二次彈劾美國前總統鋪平了道路。具體情況情況和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台的報道: