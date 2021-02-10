白宮發言人：將仔細評估WHO稱新冠病毒極不可能來自實驗室的報告

白宮發言人普薩基表示，美國政府期待對世界衛生組織(WHO)周二發布的一份報告中包含的數據進行仔細評估。該報告稱，實驗室事故引起新冠病毒的假說是極為不可能的。

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周二，世界衛生組織專家代表團和中國聯合調查組就其新冠病毒溯源調查在武漢舉行新聞發布會。路透社報道援引聯合專家組外方組長、WHO跨物種傳播動物疾病專家Peter Ben Embarek周二表示，相關證據表明新冠病毒可能來自自然宿主，在蝙蝠身上找到非常相似的病毒。

他稱實驗室事故引起新冠病毒的假說是極為不可能的。他並表示，病毒有可能通過冷凍食品傳播，在這一方面應該做進一步調查。

同一天，白宮發言人普薩基則在新聞發布會上對記者表示，美國政府沒有參與調查的“規畫和實施”，希望對調查結果和基礎數據進行獨立評估。

她補充稱，儘管美國政府重新加入了世衛組織，但“我們必須有自己的專家團隊進行實地考察。”

在每日新聞發布會上被問及世衛組織的調查結果時，美國國務院發言人普萊斯表示，美方不能確認世衛組織專家得到了中國的充分合作。

普萊斯表示：“我認為現在尚無定論。我認為很明顯，至少到目前為止，中國還沒有提供我們需要的必要透明度。” 她還指出，美國將根據世衛組織的數據和自己的情報做出決定。