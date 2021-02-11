因歧視女性言論受批 東京奧組委主席森喜朗將辭職

綜合消息顯示，東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗2月11日基本決定辭職。森喜朗因上周發表的歧視女性言論造成的事件持續發酵，他已撤回了發言並道歉，但此次或採取承擔責任的形式。預計83歲的森喜朗將在12日的奧組委評議員會和理事會的聯席懇談會上表明辭職。

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此前，森喜朗3日在日本奧委會（JOC）臨時評議員會上發表了，“有女性在場的會議時間太長了。而且女人競爭意識強，一個說完另一個也一定要說”等發言。因此，他建議限制女性在會上的發言時間。面對該事件隨即在日本國內外引發的批評，森喜朗4日道歉稱，“這是有悖奧運和殘奧精神的不當表述”，但記者會上其滿不在乎的態度和否定會辭職的表現反而引發批評。

相反，過去一周日本國內的反對聲浪持續高漲，政界和體壇人士紛紛對他的言論提出批評，包括豐田汽車在內的多家東京奧運會贊助商也公開與他畫清界限。此外，已經有近400名奧運會和殘奧會志願者宣布退出服務行列，還有兩名火炬手放棄參加火炬接力。東京都知事小池百合子10日更表態稱，將不參加國際奧委會主席巴赫提議的四方會議。國際奧委會也在官方網站發表聲明，對森喜朗的言論予以指責。

迫於壓力，東京奧組委10日發表聲明，稱森喜朗已經表示了“最深刻的道歉和悔恨”。據共同社周四報道指，森喜朗當天向身邊人士稱，“首先必須就給大家造成困擾進行道歉，並拜託以後的事。重要的是要成功舉辦奧運會。”報道指，受新冠疫情影響史上首次延期的東京奧運會距開幕還剩不到半年時間發生一把手更迭的異常事態。在圍繞疫情中奧運能否舉辦出現懷疑論調的情況下，籌備工作越發陷入混亂。

預計森喜朗將在12日的奧組委評議員會和理事會的聯席懇談會上表明辭職。日本足球協會前會長，84歲的川淵三郎表示考慮同意接任奧組委主席之職。針對森喜朗決定辭職的消息，國際奧委會（IOC）最新回應質詢時表示，“IOC在官方發表之前不予置評”。