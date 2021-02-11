德國宣布列捷克與奧地利幾地為病毒變種區域 關閉國門

面對新冠疫情和對變種病毒的擔憂，2月11日星期四，德國宣布即將對捷克以及奧地利的幾處地方關閉國門。

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德國內政部表示，巴伐利亞和薩克森州今天要求聯邦政府把奧地利的蒂羅爾州和捷克共和國的邊境地區畫分為病毒變種區域，並施加邊境管控。此事已經得到了總理與副總理的同意，新規將從本周日開始執行。

德國在今年一月下旬已經下達命令，禁止被列為病毒變種區域的人入境，只有極少數情況可以入境。現在令默克爾政府最擔憂的是在奧地利蒂羅爾州活躍傳播的南非變種，以及在捷克共和國活躍傳播的英國變種。默克爾還在周三表示，她為了奧地利蒂羅爾州的疫情狀況，特地與奧地利總理庫爾茨打電話商討。

根據庫爾茨的說法，蒂羅爾州山區地帶屬於歐洲遭受南非變種打擊最強烈的地方。目前，所有想離開該地的人，都必須出具新冠病毒陰性檢測證明，否則將面臨高達1450歐元的罰款。然而臨近蒂羅爾州的德國巴伐利亞州政府則擔心蒂羅爾州沒有真正重視起來，並擔心該地恐將成為下一個新冠病毒超級傳播中心。捷克方面，政府在周四已經宣布，將對三個疫情最嚴重的區進行為期三周的管制，阻止大部分居民離開，或者其他人進入。