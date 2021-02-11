德國準備好儘快接納50名白羅斯反對派

2月11日星期四，德國政府宣布，德國已經準備好，儘快接納50名反盧卡申科的白羅斯反對派人士進入德國。

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德國外交部和內政部表示，已經採取聯動，面對“極其嚴重的個例，從白羅斯而來的，受到政治迫害的個人，與他們的家人，可以得到德國的接納”，“這些人必須儘快開始來到德國”，但同時強調，不存在“小組集體入境”的說法，每個個例的情況都需要經過檢查。德國政府表示，已經決定本次最多接受50名受到政治迫害者，以及他們的家人，並繼續呼籲白羅斯釋放所有政治犯。

德國是目前並不認可盧卡申科再次當選白羅斯總統的國家之一。星期四當天，白羅斯總統盧卡申科面對他的支持者們宣布，他擊敗了一場針對他的政權的外國“閃電戰”以及他的反對者，並宣布推遲此前他承諾進行的憲法改革。