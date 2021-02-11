余文生獲馬丁恩納爾斯獎

瑞士日內瓦馬丁恩納爾斯基金會將今年的馬丁恩納爾斯獎頒發給54歲的中國律師余文生。 馬丁恩納爾斯基金會表示，余文生是中國的人權律師，他因為替在709事件里被拘捕的律師辯護， 要求改革中國憲法而激怒了中國政府。

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法新社報道說，余文生的夫人許艷參加了線上頒獎儀式，她表示，她的丈夫從來沒有犯罪，應該立即得到釋放。

余文生夫人還表示，她丈夫獲獎對中國其他在逆境中維權的人來說是一種鼓勵。

余文生從2018年起被拘禁。法新社說，中國江蘇的法院在2020年12月駁回了余文生對四年刑期的上訴。余文生被轉到南京的監獄服刑，離家人有1000多公里。最近他的家人和他通過視頻簡短地通了話。

馬丁恩納爾斯獎從1994年起每年頒發一次，由包括大赦國際在內的10個人權機構組成的評委會，獎金在3萬到5萬瑞士法郎之間。