英國籍律師卡里姆·汗當選為下屆國際刑事法院首席檢察官

國際刑事法院（ICC）成員國周五（2月12號）投票，選出50歲的英國律師卡里姆·汗（Karim Khan）為新任首席檢察官，卡里姆·汗將於6月16日開始其9年任期。該國際組織的現任首席檢察官本蘇達目前正遭到美國制裁。

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這次共有4位候選人，由於國際刑事法院會員國無法達成共識，因此啟動投票，卡里姆·汗在進入第二輪投票時，才以72票勝出。比所需的62票多了10票。

據聯合國網站介紹，現年50歲的卡里姆·汗有着27年的法律職業生涯，是一位高級律師，他在國際社會設立的多個特別法庭服務過，參與過起訴、辯護工作並擔任過受害者辯護律師。領導聯合國調查小組對伊斯蘭國在伊拉克實施的暴行進行過調查。他曾要求比照納粹戰爭罪行的紐倫堡大審，來處理“伊斯蘭國”的暴行。

卡里姆·汗目前是國際刑事法院的主要辯護律師之一，曾為肯尼亞、蘇丹和利比亞的案件提供法律服務。卡里姆·汗也是利比亞已故獨裁者卡紮菲兒子塞夫(Seif al-Islam)的律師。也曾為前利比亞總統泰勒辯護。

國際刑事法院於2002年7月正式成立，總部設在荷蘭海牙，主要負責就種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪進行獨立和公正的調查、起訴和審判。法院成立的基礎是於1998年通過的《羅馬規約》，目前《規約》共有123個締約國。美國、以色列、中國和俄羅斯都不在其中。

卡里姆·汗將成為國際刑事法院的第三任首席檢察官，在6月接替岡比亞籍的本索達。班索達因為調查美軍被控在阿富汗犯下的戰爭罪行，以及以色列和巴勒斯坦衝突而激怒美國，遭到美國制裁。雖然美國不是《羅馬規約》的締約國，但阿富汗在2003年加入了《規約》，因此，國際刑事法院對於在阿富汗境內發生的《羅馬規約》所列罪行擁有管轄權。

2017年11月，檢察官本蘇達請求對有關阿富汗衝突期間可能發生戰爭罪行和危害人類罪行的指稱開啟正式調查，上述指稱涉及阿富汗衝突各方，其中也包括美國。

上述調查請求提出後，時任美國國家安全顧問博爾頓在2018年9月警告，繼續調查有關美國、以色列或其他美國盟友的戰爭罪行指稱，就將面臨懲罰措施。美國此後於2019年4月吊銷了國際刑事法院檢察官本蘇達的入美簽證。

國際刑事法院上訴分庭在去年3月一致決定授權檢察官對法院管轄之下、與包括美國在內的阿富汗衝突各方相關的罪行指稱進行調查。

去年6月，作為對上述裁決的回應，美國前總統特朗普簽署行政命令，對參與調查美軍在阿富汗戰爭中行為的國際刑事法院工作人員及其家屬實施經濟制裁和入境限制。

美國新任拜登政府上個月表示將“徹底審查”對國際刑事法院官員的制裁。