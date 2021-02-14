拜登要求美國立即改革軍火販售

2月14日星期日，美國總統拜登呼籲國會“立即行動起來”，嚴管美國境內的軍火流通。

廣告 繼續瀏覽後續

三年前的今天，佛羅里達州帕克蘭高中慘案造成17人死亡。在這一事件的周年悼念活動上，拜登表示，“這一屆政府將不會等待下一場大規模槍擊，再去傾聽呼籲的聲音”。他宣布，“我呼籲國會從今天開始，制定關於武器的改革”，其中包括：強制對所有種類軍火的購買者進行前科審查，禁止突擊步槍以及大容量彈夾。拜登還表示，“必須改變軍火製造者們免責的情況，他們使得武器出現在美國的大街小巷，對這將會產生的後果十分清醒”。眾議院議長南希-佩洛西則表示，“美國將通過這些法律和其他法律，來拯救生命”，她承諾“促成帕克蘭居民以及美國人民要求，且應得的改革”。

根據參議院組成結構，民主黨人的大多數地位仍然需要得到至少10名共和黨人的支持，才能通過上述法案。

2018年的2月14日情人節，年僅19歲的尼古拉-克魯茲在佛羅里達州東南部的高中開火，殺死了14名高中生和3名教員，之後被捕。尼古拉-克魯茲事發前一年，因紀律問題而被學校開除，之後他通過合法的途徑設法拿到了半自動突擊步槍。他此前有過精神疾病的前科，沒能成為他拿到突擊步槍的障礙。慘案發生後，帕克蘭地區民眾出現要求嚴管強制軍火的呼聲，當時的總統特朗普卻並未做出嚴肅處理。