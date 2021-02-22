聯合國秘書長譴責緬甸軍政府向示威者使用“致命暴力”

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲推翻昂山素季（Aung San Suu Kyi）平民政府的緬甸軍政府，“立即停止鎮壓”。

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就在歐盟必須討論對緬甸制裁的時候， 聯合國秘書長周一（2月22日），在聯合國人權理事會第四十六屆會議開幕式上播放的預先錄製的視頻中，宣布說：“今天，我呼籲緬甸軍隊立即停止鎮壓。釋放囚犯。結束暴力。尊重人權以及最近選舉中人民的意願。他堅稱：“政變在我們的現代世界中沒有地位。”

但是，迄今為止，緬甸軍政府忽略了多次國際社會的譴責。

在經歷了一個周末的流血暴力之後，緬甸軍政府甚至通過警告抗議者有死亡危險來強化自己的口吻，但這並沒有阻止民眾周一再次上街遊行示威。

法新社指出，在布魯塞爾，歐盟應該繼美國，英國和加拿大決定對緬甸軍政府進行制裁的後塵，在外交部長會議上通過“適當決定”後採取行動。。

緬甸軍方於2月1日政變和軟禁昂山素季三周後，緬甸親民主的社會抗議運動並未減弱。

2月12日，聯合國人權理事會通過了一項決議，要求立即釋放昂山素季。決議通過後，緬甸軍隊的傳統支持者中國和俄國的態度，與國際共識拉開了距離。