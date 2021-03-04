【視頻】SpaceX“星際飛船”SN10試射 降落成功着陸後發生起火爆炸

美國太空探索技術公司SpaceX研發的未來巨型火箭“星際飛船”原型機SN9周三從得克薩斯州試射，按計畫升至10公里高空，在成功降落幾分鐘後發生爆炸。 SpaceX公司在去年12月和今年2月進行的另外兩次原型機試射時也發生降落中墜毀。

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SpaceX首席執行官埃隆 馬斯克(Elon Musk)在爆炸後一個小時發推特說，“太空船SN10降落整體着陸！”他隨後再發一條推文中補充說：“ SpaceX團隊工作非常出色，衡量成功真正的標準是，星際飛船的升空已成常態。”

SpaceX評論員約翰·英斯普魯克（John Insprucker）在現場直播的視頻中最初宣布，這是“一次美妙的軟着陸”。

但之後火箭底部出現火苗，火苗被現場人員撲滅。幾分鐘後，火箭發生劇烈爆炸，飛船體拋向空中然後墜地粉碎。

埃隆馬斯克創立的SpaceX 公司期望“星際飛船”未來飛向火星。周三“星際飛船”SN10原型機在格林尼治標準時間周三下午11點20分從德克薩斯州博卡奇卡起飛，進行了第三次亞軌道測試。飛船由三個引擎推動，按計畫升至10公里高空，之後翻轉機身位置，進入返航垂直降落，初看沒有意外發生，火箭完整降落在預定位置。

“星際飛船”的另外兩個原型機（SN8和SN9）在去年12月和今年2月試射時，均在降落期間爆炸墜落。

在實現馬斯克探索火星之前，“星際飛船”在一旦投入使用後將最初用於飛往月亮的旅行，日本億萬富翁前澤佑作（Yusaku Maezawa）已成為2023年乘坐spaceX“星際飛船做繞月球飛行的第一名乘客。他在周三發視頻推特，邀請世界各地八個人加入他的這一行程，報名將截至到3月14日，報名一周之後進行初選。參加此次旅行的費用是多少沒有對外公開。

除載人飛船外，SpaceX未來還計畫研發第一階段的超級重型飛船，飛船整體高度為120米，機上可載重100噸貨物。

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