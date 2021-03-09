【視頻】哈里梅根訪談引發英國媒體輿論風暴

英國王室哈里王子和梅根接受美國知名主持人奧普拉·溫弗瑞的電視專訪周一在英國播出，哈里夫婦在訪談中表示，種族歧視“在很大程度上”是他們夫妻倆離開英國的原因，引發英國輿論軒然大波，媒體紛紛報道置評，以”爆炸性“、”破壞性“、甚至”毀滅性“形容此次訪談。英國王室目前還沒有對訪談做出正式回應。

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在哥倫比亞廣播公司再次播出的一段訪談新的剪輯中，哈里說種族主義“在很大程度上”是他們夫妻倆離開英國的原因，他譴責英國媒體的”毒害性“，說“英國並不狂熱。” “英國媒體是狂熱的，尤其是小報。”

梅根的朋友、網球運動員塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）在社交網留言支持哈里夫婦，說，從自己的性別和種族的經歷知道，媒體和一些機構表現出的對婦女和有色人種的誹謗、矮化，妖魔化，意識到我們有義務“必須反對小報的惡意和毫無根據的八卦新聞”

受到指責的英國小報也對採訪做出回應，對哈里夫婦持最尖銳批評的評論家之一皮爾斯·摩根（Piers Morgan）在《每日郵報》上譴責了採訪所報道的種族主義指控缺乏“細節”。他說“考慮到梅根的母親是黑人，父親是白人，無辜地問哈里的嬰兒將是什麼樣的膚色會構成種族主義嗎？” “如果提問聽起來帶着貶義或暗示孩子的膚色是個問題，那就是種族主義。但是我們對這些基本情況並不知道，因為薩塞克斯公爵夫婦除了發出種族主義指控的炸彈之外，並沒有多說具體內容。“

“英國泰晤士報”周一的評論說，專訪比王室此前預期的效果更糟，“梅根說曾想到自殺，她擔心自己的心理狀態，希望尋求心理醫生，而王室沒有提供幫助。”評論稱這些是對王室的“破壞性指控”。

英國廣播公司BBC報道說，“這是一次毀滅性的採訪”，揭示了“宮廷內的巨大壓力”，並繪製了“一個冷漠的王室及其成員的形象”。

截至目前，白金漢宮仍然沒有對哈里夫婦的採訪正式做出回應。

在英國政府一邊，唐寧街試圖就對此事保持距離，英國首相府發言人周一早間曾表示，自己和約翰遜首相“都沒有看過這個採訪”，同時說，首相之前已表示過英國社會“沒有種族主義的空間“。 之後首相約翰遜在周一下午的新聞發布會上說，“我一直非常欽佩女王，以及她在我們國家和英聯邦所扮演的團結角色，至於其他的事情，所有與王室有關的事情，我之前不會發表評論，今天也是如此。”

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