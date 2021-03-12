澳前財長將任經合新秘書長 中國因素幾何?

3月12日，法新社巴黎站引述一位匿名人士的消息，稱澳大利亞前財政部長馬蒂亞斯-科爾曼已經被選為經濟合作與發展組織新一任秘書長，其他法國媒體也有報道稱，若不出最後一刻的意外消息，馬蒂亞斯-科爾曼的任命消息，將會在下周得到官宣。

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馬蒂亞斯-科爾曼今年50歲，出生在比利時的德語區，在他二十多歲的時候，移居到了澳大利亞，曾在2013年到2020年之間任澳大利亞財政部長，經歷過阿伯特，特恩布爾，和莫里森時代。他預計將會接替現任經合組織秘書長，墨西哥人古里亞。

馬蒂亞斯-科爾曼若出任，可能會讓一些人感到驚訝。不過回聲報分析稱：澳大利亞面對中國雄心的堅定態度，無疑給了科爾曼更多的籌碼，經合組織有需求，在太平洋地區增強存在感，太平洋地區是世界上最動力十足的地方，地緣政治問題也很多，而中國在這一地區的優勢很強。法新社則報道稱，有消息人士表示，科爾曼得到了美國強大的支持，而他的亞洲事務經驗，也是決定性的；另外，消息人士還表示，現在，世界的民主國家正在重新評估對中國的經濟依賴，而另一位呼聲較高的，前歐盟貿易委員，瑞典人塞西莉亞-馬爾姆斯托姆則被認為，在貿易上，她對依賴中國的現象過於放任。

事實上，科爾曼此前並不是最被廣為看好的那個。綠色和平組織也在本周五，對經合組織的這一選擇表示“深深遺憾，十分憤怒”，批評科爾曼此前有關氣候變化的立場。科爾曼曾經說過“澳大利亞的碳排放交易計畫，是經濟上的自殘行為，而且毫無益於遏制全球排放”的話，而且當澳大利亞的學生為了呼籲關注氣候，採取行動，而示威遊行，科爾曼曾經建議他們“關注學校課業”。不過科爾曼後曾強調，若有機會，將在經合組織帶領成員國在氣候議題上有所作為。