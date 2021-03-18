朝鮮：如果美國不放棄敵視政策 就不會有雙方接觸

就在美國拜登政府外交和國防高層首訪韓國、雙方舉行“2+2”部長會談之際，據韓聯社報道，朝鮮周四警告，只要美國不放棄對朝敵視，平壤方面就不會理會美方提出的接觸要求。

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報道引述朝鮮第一副外相崔善熙（Choe Son Hui）通過官媒發布的聲明表示，“在美國放棄敵視朝鮮政策之前，美朝之間不會有任何接觸，也不會有任何對話”，她說，“因此，我們將不理會美國未來做出的此類嘗試”。

平壤發出這一警告之際，正值美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀訪問首爾。這是美國訪問團亞洲巡訪的第二站，美韓進行了2加2部長會談，周四訪問團將與韓國總統文在寅會面。

自拜登政府就職以來一直未能與朝鮮達成接觸。美國國務院副發言人賈琳娜·波特本周說，華盛頓自2月以來嘗試通過多渠道與平壤取得聯繫，但至今沒有收到任何回應。”拜登就職前夕，金正恩曾抨擊美國是朝鮮的“最大敵人”，說“無論誰上台，他們對朝鮮政策的真正意圖永遠不會改變。”

崔善熙周四聲明未直接點名拜登，她抨擊美國“新政府”就任以來所做的只是表現出對”朝鮮威脅論“沉迷和對“無核化的無端言論”。 她說朝方已對布林肯在日本所提的建議感到震驚，“很想知道在韓國他又將發表什麼瘋狂言論”。她警告朝美間已沒有舉行兩次“特金會”的現實，強調如果要雙方進行會談，必須要首先對等。

此外，針對美韓上周開始的聯合軍事演習，金正恩的妹妹金於正周二嚴辭警告美國不要”在朝鮮的土地上釋放火藥味“，華盛頓如果想平穩四年執政，就不要針對朝鮮“惹事情“。這是拜登上台以來平壤首次放話給美國新政府。

美韓外長防長2加2會晤周四發布的聯合聲明再次強調解決朝鮮核導問題。

目前美國就實現朝鮮半島無核化的目標沒有進展，2019年的兩次“特金會”未能達成協議破局，而平壤也因發展核武繼續受到國際制裁。在全球疫情下朝鮮較以往更顯孤立，為避免病毒傳入境內朝鮮關閉邊界已一年多。