協助戈恩離奇出逃 一對美國父子遭日本檢方起訴

日本東京檢察官辦公室周一起訴兩名美國人，指控他們幫助受貪腐指控候審中的雷諾-日產汽車公司前董事長卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）2019年底以離奇的方式逃離日本。

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日本檢察官在聲明中說，東京檢察官辦公特別調查組已向東京地方法院提起訴訟，對兩名被告進行審判。”

這兩名美國人分別是美軍特種部隊前成員邁克爾·泰勒（Michael Taylor）和他的兒子彼得·泰勒（Peter Taylor），現年分別為60歲和28歲。在日方的要求和努力下，兩人已在今年3月初被從美國引渡到日本，被關押在東京拘留中心。卡恩2018年11月至2019年4月期間也曾在此被拘押了130天。

美國司法按日方要求在去年5月逮捕了泰勒父子，因被認為存在“巨大的逃亡危險”，他們在被引渡到日本之前在美國一直被拘留。

卡洛斯·戈恩的逃亡過程堪稱離奇。2019年12月31日清晨，因貪污等多項罪名指控而被保釋候審時的戈恩悄悄離開東京的家，與兩名美國同夥一起搭乘火車前往大阪。外界猜測他通過躲藏在裝備音響設備的大盒子中逃脫了機場安檢，乘私人飛機離開日本，當時日本對這種設備行李檢查並不是強制性的。同時有巴西、法國和黎巴嫩國籍的戈恩經伊斯坦布爾兩天後抵達貝魯特。

美國檢察官文件提到，泰勒父子涉嫌參與“近年來最肆無忌憚、精心策畫的逃亡事件之一”。

汽車製造業大亨戈恩現年66歲，他受到日本多項司法指控，包括挪用公款、瞞報收入、向企業轉嫁個人投資損失和嚴重背信等，目前是國際刑警組織的通緝目標。因黎巴嫩對日沒有引渡協議，因此日本無法要求引渡戈恩，但戈恩也同時被黎巴嫩司法禁止離境。