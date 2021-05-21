【視頻】加沙：衝突持續11天後 巴以在埃及斡旋下停火

2021年5月21日星期五，巴勒斯坦兒童站在加沙城的廢墟上揮舞着綠色的哈馬斯及巴勒斯坦國旗慶祝停火。（美聯社照片/ Adel Hana）

經歷11天的火箭彈攻擊和空襲之後, 以色列和哈馬斯周五（5月21）開始實施停火。加沙的巴勒斯坦人在停火開始後的凌晨就聚集湧上街頭慶祝。但這一由埃及斡旋下達成的停火仍然脆弱：雙方都宣布如果對方違反停火就將實施報復。

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停火生效結束了長達11天的流血衝突，周五早間，加沙恢復了安寧平靜，空中不再有戰機畫過，也聽不到火箭彈襲擊的警報。但哈馬斯警告其仍然隨時“準備戰鬥”，要求以色列停止在耶路撒冷的暴力並修復加沙因戰火受到的破壞。

美國總統拜登承諾向加沙提供人道援助和協助重建。

停火宣布後，許多巴勒斯坦人從躲避以軍空襲的家中走出，湧向加沙街頭慶祝，清真寺的喇嘛里歡呼“抵抗（以色列）佔領的勝利”。東耶路撒冷地區的居民也加入這一慶祝活動，周五凌晨他們開着汽車在街頭鳴響喇叭，汽車上懸掛巴勒斯坦旗幟。

以色列和哈馬斯雙方都表示如果對方違反停火，將做出報復回應。斡旋此次停火的埃及表示，將向雙方各派代表團以監督停火的實施。

開齋節慶祝活動和電台恢復廣播

因此從衝突加沙的許多巴勒斯坦人沒有在齋月結束時的穆斯林假期慶祝開齋節。周五，周五在整個加沙，組織了推遲的開齋節大餐。在以色列，廣播電台原本24小時的新聞和評論廣播也已恢復播放流行音樂和民謠。

據巴勒斯坦衛生官員表示，自從5月10日空襲以來，有232名巴勒斯坦死亡，其中包括65名兒童，超過1,900人受傷。以色列表示在加沙至少擊斃了160名戰鬥分子。以方統計，以色列有12人因火箭彈襲擊死亡，數百人受傷。

哈馬斯將戰事形容為在軍事上和經濟上對以色列的勝利。哈馬斯政治部一名成員雷基克（Ezzat el Rechiq）表示：“戰鬥確實在今天結束，但（以色列總理）和全世界必須知道我們隨時準備動員，並將繼續提高抵抗能力。”，他告訴路透社，哈馬斯的要求還包括保護耶路撒冷的阿克薩清真寺以及停止對東耶路撒冷幾個巴勒斯坦家庭的驅逐。他稱這是哈馬斯要求的“紅線”。

國際時政評論專家Armelle Charrier向法國電視France24表示，“哈馬斯希望無論如何，停火都必須表現出自己是最大的贏家，尤其是面對巴勒斯坦輿論、對法塔赫及約旦河西岸”。至於以色列方面如何考量，他分析認為一方面是內塔尼亞胡身邊人士中有希望接觸哈馬斯的意願，同時通過轟炸哈馬斯的許多目標、建築物及地道，一定程度上達到了以色列人的要求，同時在實施打擊戰略之外，死亡人數的增長也迫使以色列考慮休戰。

停火令普通的以色列人感到放心，同時也摻雜着苦澀，特拉維夫一名30歲的工程師伊夫·伊紮耶夫（Eiv Izyaev）說“衝突結束是一件好事，但是不幸的是，我認為直到下一次升級之前，我們沒有太多時間。”

分析認為，哈馬斯的主要目標之一是將阿巴斯邊緣化，而由其來充當耶路撒冷巴勒斯坦人的保護人。

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