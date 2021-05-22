國際奧委會副主席稱在緊急事態之下也將按時舉辦奧運會

目前，距離東京奧運會時間僅剩兩個月，日本政府現已在東京、愛知、大阪、京都等九都道府縣實行緊急事態宣言，從23日開始沖繩也將納入其中，而協調奧運會準備狀況的國際奧委會副主席、國際奧委會協調委員會委員長約翰·科茨21日表示，即使是在日本實行緊急事態宣言的狀態下，預定在7月23日舉行的東京奧運會將按時開幕。

廣告 繼續瀏覽後續

科茨在與東京奧運會組委會舉行在線會議後的新聞發布會上說：“即使在緊急事態宣言的狀態下，我們也已經成功進行了五種測試比賽。科茨指出：保護運動員和日本人安全的所有計畫都已到位，這些計畫都着眼於在最壞的情況下舉行，因此對於在緊急事態宣言下奧運會是否會開幕的問題，我們的答案是絕對的。科茨在5月19日發給奧運相關者的文件中明確寫道，國際奧委會主席巴赫將在7月12日訪日，而他本人將在6月15日來到日本做最後的協調。

科茨指出：“來自世界衛生組織（WHO）的建議和所有科學建議表明，我們在參賽指南中採取的所有措施足以確保健康和安全的競賽，因此和是否處於緊急事態宣言之下是完全沒有關係的。

目前在包括東京在內的九個都道府縣宣布的緊急事態宣言將持續到5月31日，5月23日開始的沖繩縣的緊急事態宣言將持續到6月20日，而日本政府對於持續到5月31日的九個都道府縣的緊急事態宣言是否延長將在月底決定。