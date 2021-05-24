愛爾蘭外長：白俄羅斯“空中海盜”行為 必須強力回應

愛爾蘭外長指出，白俄羅斯攔截迫降瑞安航班，逮捕機上反對派記者之舉是“空中海盜”行為。他強調不能以警告了事，呼籲制裁。歐盟今天召開峰會將討論此事。

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愛爾蘭外交部長西蒙·柯文尼（Simon Coveney）周一譴責白俄羅斯當局劫持愛爾蘭瑞安航空公司飛機，迫降在明斯克以逮捕機上一名反對派人士的做法是國家 "海盜行為"。

西蒙·柯文尼在愛爾蘭公共廣播電台RTE上說："這實際上是國家認可的空中海盜行為。他補充說，"我們不能允許這一事件發生了，只以警告或強烈的新聞發布作為回應"。他並呼籲進行 "制裁"。

他補充說，"我們不能允許這種事情發生，僅僅以警告或強有力的新聞聲明作為回應，而應該進行"制裁"。

西蒙·柯文尼還在推特上表示說：這件事情完全不能接受。這是一個愛爾蘭航空公司的航班，機上的乘客是歐盟的公民,在歐盟兩個城市之間航行時，被強迫降落在明斯克。歐盟有必要給白俄羅斯一個強力回應。如果歐盟沒有行動或猶豫不決，那將被白俄羅斯視為軟弱。

一架白俄米格-29戰鬥機周日攔截了從雅典飛往維爾紐斯的FR49-78航班，該航班載有白俄反對派媒體Nexta的前編輯羅曼-普羅塔塞維奇（Roman Protassevich）。這架客機最終比預定時間晚幾小時到達立陶宛，普羅塔塞維奇則在明斯克被捕。

白俄國家電視台保證說，飛機在明斯克降落是由於"炸彈威脅"警報，但結果是假警報，並宣稱，普羅塔塞維奇先生只是在這架班機的乘客"再次通過邊檢和海關"時才"引起了執法機構的注意"。