繼法航等多公司暫停進入白俄領空後 新航也改變飛行路線

瑞安航空公司航班被迫降落在白俄羅斯明斯克停機坪上，可見到機場人員和安全部隊2021年5月23日。

繼法航荷航漢莎等多家航空公司之後，新加坡航空周二5月25日也宣布暫停進入白俄羅斯領空。新航表示，在瑞安航空的一架航班被劫持以逮捕一名持不同政見者後，新航正在改變飛行路線，避開白俄羅斯。

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新加坡航空公司一位發言人周二告訴法新社："我們正在修改飛往歐洲的航班軌跡，以避免飛越白俄羅斯領空，而且我們將繼續密切監測這一情況。

法航，荷航，芬蘭航空公司早些時候依照歐盟的建議，宣布暫停飛入白俄羅斯上空。漢莎航空、北歐航空（SAS）和波羅的海航空也在周一做出了同樣的決定。歐盟周一通過了針對白俄羅斯盧卡申科政權的新制裁決定。

法航周一晚上在一份聲明中宣布，"法航注意到歐洲理事會的結論，因此暫停飛越白俄羅斯領空，直至進一步的通知"，該聲明還稱，法航會不間斷地檢測其飛機所服務和飛越範圍的地緣政治局勢，並嚴格執行相關規定。

歐盟領導人周一在布魯塞爾通過了一系列針對亞歷山大-盧卡申科政權的新制裁措施。該政權被指控將一架歐洲客機轉到明斯克，以逮捕機上的一名持不同政見者，歐盟要求明斯克立即釋放這名持不同政見者。

歐盟還宣布向白俄羅斯關閉歐盟空域。倫敦和基輔則將這個前蘇聯加盟共和國的空域列入黑名單。

據布魯塞爾的歐洲空中航行安全組織說，每周約有2000多架商業飛機使用白俄羅斯的領空。

白俄羅斯當局稱，26歲的反對派記者羅曼-普羅塔塞維奇（Roman Protassevich）和他的伴侶索非亞-薩普加（Sofia Sapega）乘坐瑞安航空公司的波音飛機從雅典飛往維爾紐斯，周日飛機因虛假炸彈威脅而改道飛往明斯克。這名年輕人在機場被捕，現被關押在首都明斯克。

在新的制裁方案通過之前，歐盟已將包括總統亞歷山大-盧卡申科在內的88名白俄官員和7個實體列入黑名單。