日本有意向台灣提供阿斯利康新冠疫苗

台灣從3月22日起開始新冠疫苗接種，將不使用中國產疫苗。圖為一名醫務人員在台北國立台灣大學醫院準備阿斯利康COVID-19疫苗。

日本周五（5月28日）表示，將考慮與其他國家分享新冠疫苗。同時執政黨內一個專案小組呼籲, 日本政府向台灣提供日本庫存的部分阿斯利康疫苗。台灣外交尚未直接置評該消息，但表示政府正努力通過與生產廠商直接採購或透過新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)獲得疫苗，同時也尋求 “志同道合的國家幫助獲得疫苗，而且努力沒有停止“

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，台灣正在應對新冠感染激增的情況，但2千3百萬人口中，目前的疫苗接種率只有1%左右，疫苗需求緊迫，而日本已經獲得了超過4億劑的疫苗，是國內成年人需求量的兩倍。

日本內閣官房長官加藤勝信在周五的新聞發布會上說。“我們認為，確保每個國家和地區都能公平地獲得安全有效的疫苗，以實現全面的健康覆蓋，這是非常重要的”。他表示 “將迅速考慮和研究如何通過具體的政策方針，將超過我們國內所需的疫苗提供給其他國家和地區。”

日本自民黨負責台灣政策研討專案小組的召集人佐藤正久在當天早些時候說，政府應儘快向台灣提供疫苗，他補充說 ，“當日本有需要時，台灣曾給我們送來了200萬個口罩。”

加藤勝信謝絕就東京是否收到了特定國家的供應請求置評。

報道說，台灣外交部沒有就該消息直接置評，但表示，政府正在努力通過直接與疫苗生產商原廠採購，或者通過新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)獲得疫苗。

台灣方面稱也在尋求 “志同道合的國家幫助獲得疫苗，而且努力沒有停止”。

另據台灣中央社報道，疫情擴大，疫苗需求迫在眉睫，但台灣現僅有41萬劑阿斯特利康疫苗，首批15萬莫德納疫苗預計周五下午運抵台灣。報道指，日本有意提供的疫苗最快在6月就能抵台。