約翰遜：不相信新冠病毒由武漢實驗室泄漏 持開放態度

英國首相約翰遜（Boris Johnson）近日在受訪時向媒體表示，他不相信新冠病毒從中國武漢的一個實驗室中泄漏，但正在密切關注新出現的證據。

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就近日媒體關注倍增的新冠病毒溯源問題，約翰遜在接受加拿大廣播公司（CBC）周日即將播出的一檔節目中說，“我對此持開放態度，但我要清楚地告訴你。到目前為止，我所看到的東西並不表明......（病毒來源的）頭號候選者是實驗室泄漏”。他說，“ 因此，我所看到的東西表明，目前，這種疾病的頭號嫌疑人仍然是一種人畜共患的疾病，是由於以某種方式養殖野生動物而發生的。”

約翰遜說，雖然英國流行病學家和世界衛生組織都認同新冠病毒來自對野生動物屠宰的理論，但他“不會排除任何可能性”。約翰遜說，“我目前正在讀很多有趣的東西，關於有一些，你知道，從實驗室逃逸出病毒的可能性。我認為我們必須保持開放的態度”。此前，美國總統拜登26日通過聲明表示，已要求美國情報界加倍努力，收集和分析可能使更接近新冠病毒來源明確結論的信息，並在90天內向他報告。據英國《每日電訊報》28日報導，英國情報機構正幫助美國進行相關調查。

此外，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）27日向媒體表示，支持美國為確定新冠病毒的來源所做的努力。他說，“我們支持美國和其他國家呼籲更好地了解新冠病毒的起源，這不僅是為了確保問責制，而且也是為了確保我們充分了解如何更好地保護世界，使其免受任何此類進一步大流行病的影響。”

特魯多說，“我知道外面有很多理論，但我們需要確保我們充分和完整地公布事實，以真正了解發生了什麼，以及如何確保它不再發生” 。作為即將於6月舉行的七國集團領導人英國峰會準備工作的一部分，約翰遜說，峰會將包括討論世界各國如何努力建立“人畜共患病研究中心”，以幫助確定新的從動物傳染到人身上的疾病在哪裡出現。