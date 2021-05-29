美英德等21國最強烈地譴責白俄當局迫降客機事件

針對白俄羅斯盧卡申科政權5月23日出動戰鬥機迫降民航航班，以逮捕獨立記者和其同伴事件，由美英德等21個國家組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）29日發表聲明予以最強烈地譴責。國際民航組織理事會27日宣布對該事件表示強烈關切，並決定開啟實況調查。

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由奧地利、保加利亞、加拿大、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、冰島、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、新西蘭、北馬其頓、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞士、烏克蘭、英國和美國政府組成的媒體自由聯盟共同發表了這一聲明。聲明稱，“在此簽名的媒體自由聯盟成員最強烈地譴責白俄羅斯強迫一架商業飛機改道和降落並隨後逮捕記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的行為。”

聲明指，“這一史無前例、令人震驚的行動構成了對媒體自由的全面攻擊，並對更廣泛的表達和意見自由權產生了嚴重影響。這一行動在白俄羅斯大規模壓制獨立聲音的背景下更令人不安，包括5月18日對獨立新聞網站tut.by辦公室的突襲和隨後逮捕的幾名工作人員。在8月9日的選舉及其後的過程中，白俄羅斯約有400名記者和媒體工作者面臨各種形式的打壓。”

聲明表示，“媒體自由聯盟要求立即無條件釋放羅塔塞維奇先生以及其他在白俄羅斯因工作而被拘留的記者和媒體工作者。必須追究那些襲擊記者和媒體工作者的責任人的責任。媒體自由是民主社會的一個重要組成部分，對保護人權和基本自由至關重要。”歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）27日表示，歐盟或將針對白俄羅斯的重要出口商品採取經濟制裁措施，主要將瞄準鉀鹽出口和經其領土向西歐輸送的天然氣。德國外交部長馬斯（Heiko Maas ）當天還向盧卡申科發出警告說，如果不開始釋放政治犯，包括普羅塔塞維奇及同伴，他的獨裁主義政權將面臨一連串的制裁。

馬斯周五在抵達歐盟外長會議時告訴媒體說，“我們將繼續關注（這些制裁）將在白俄羅斯產生什麼後果，盧卡申科是否會讓步”。他說，“如果不是這樣，我們必須假設，這將只是一個巨大而漫長的制裁螺旋的開始”。此外，歐盟還提出了一項計畫，當白俄羅斯發生民主過渡時，將向新的民主白俄羅斯提供多達30億歐元的援助。

博雷利說，“這項價值高達30億歐元的計畫反映了歐盟在白俄羅斯開始民主過渡時支持白俄羅斯人民的承諾（......）。”目前為止，包括盧卡申科本人在內的88人在客機迫降事件發生前就已經受到歐盟的制裁。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）周五在訪問荷蘭時表示，正在計畫一次全國性的罷工，以抗議盧卡申科政權逮捕普羅塔塞維奇。