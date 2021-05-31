澳洲總理：中國試圖離間澳大利亞和新西蘭

澳大利亞總理斯科特-莫里森（Scott Morrison）在與新西蘭總理賈辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）舉行年度會談後暗示，中國正試圖在澳大利亞和新西蘭之間挖鴻溝。

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據澳洲ABC網站今天5月31日報道說，在如何更好地與北京打交道的問題上，澳大利亞與新西蘭之間的緊張關係最近浮出了水面，新西蘭反對利用"五眼"聯盟情報組織來譴責中國的侵犯人權的行為。

然而，兩國領導人都熱衷於在新西蘭皇後鎮舉行的聯合新聞發布會上，就中國問題提出統一戰線。

新西蘭總理賈辛達·阿德恩女士對到訪的澳大利亞記者提出新西蘭是否正在向中國"示好"的問題不以為然。她說：“在我們今天的討論中，"我沒有發現我們在圍繞貿易和人權問題保持強有力和有原則的觀點的重要性上，有任何不同的立場。" 她補充說，我們在這些問題上的定位基本上是完全一致的。

ABC這個報道說，中國國家媒體抓住“五眼”聯盟的分歧，稱新西蘭在與中國政府的關係上持有更“審慎”的態度。

當被問及（中國官媒）這些社論時，莫里森先生說，他 "毫不懷疑"有些人"試圖通過製造不存在的分歧點，來破壞澳大利亞和新西蘭的安全"。他補充說："會有一些人，離這裡很遠的人，試圖離間我們，他們不會成功。

當記者們追問莫里森先生所說的試圖離間澳洲和新西蘭的國家是哪國時，他不願意透露。他稱， “我們堅定地、共同地支持澳大利亞人和新西蘭人為之奮鬥的原則，並將繼續這樣做下去”。

澳大利亞與新西蘭5月30日在皇後鎮舉行的年度首腦會談是疫情爆發以來首次面對面。此次年會的主題之一被認為是圍繞着兩國近期所表現的不同的對華政策展開的。