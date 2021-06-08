歐洲理事會主席為歐中投資協議辯護

歐洲理事會主席米歇爾下周即將會晤到訪歐洲的美國總統拜登，在周一(6月7日)對媒體的一次採訪中他對歐盟與中國達成的投資協議辯護，稱這是“朝正確方向邁出的一大步”。

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拜登將於本周五齣席在英國康沃爾召開的 G7 峰會，之後於 6 月 15 日在布魯塞爾會晤歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾。在特朗普治下歐美歷史盟友關係高度緊張之後，米歇爾對拜登努力恢復雙方關係回歸“強大夥伴關係”表示稱讚。同時就歐盟與中國的關係，他也承諾，歐盟“不會在其基本價值及自由人權方面妥協”，但他也表示，“我們希望重新平衡與中國的經濟關係。”

米歇爾在周一晚間接受包括法新社在內多家媒體記者採訪時就中歐達成投資協議解釋說，“近年來，我們決定對進入歐洲單一市場提供便利”，但雙方“缺乏互惠”，北京“去年決定開始加速談判”以促成協議達成。

經過多年僵局之後，歐中投資協議在去年年底出人意料完成談判，而德國是該協議最大的推動者之一。但這一中國承諾對歐洲企業開放市場的協議有待歐洲議會及成員國的最終批准才能實施。在中國因被控在新疆侵犯人權後，歐洲對中制裁，凍結了對該協議的批准。作為回應，北京反制特別針對部分歐洲議員和學者實施制裁。

米歇爾在周一的受訪中表示，他意識到中歐投資協議在歐洲引發的爭論，他“個人相信擺在桌面上的協議是朝着正確方向邁出的一大步（......），有利於促進歐洲企業的投資”，他並強調協議文本包含了中方對有關社會權利方面做出承諾內容。

中歐投資協議的達成同時對寄希望於歐洲統一立場對中強硬的美國感到意外，拜登總統上周又擴大了禁止美國投資的中國企業黑名單。對此，米歇爾否認歐洲在處理對中關係中的“天真”，表示歐洲與美國的立場“非常接近”。他說，“對美國來說，中國是一個競爭對手，但在必要時與之合作也很重要”。