拜登在以團結歐洲來抗衡中國的過程中遇到的難點

拜登要團結歐盟國家合作來面對與中國的競爭，他面對的困難中有幾點目前比較突出： 他說面對中國，要贏得民主政體和專制政體之爭；可是美國自己的民調顯示現在外國人對美國的民主制度的信任程度不高。在貿易上，他正面對如何在美國鋼鐵業選民的壓力下回應歐盟國家要求美國解除特朗普設立的關稅的要求。一些歐洲盟國也很擔心自己會和美國一起製造新冷戰。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登到訪歐洲， 他這次由一個很重要的任務就是修補美國與歐洲的關係，聯合歐洲來對抗中國。

在推特世界，人們把2017年7國首腦峰會的情景和今年7國首腦峰會的情景作了比較。 視頻畫面中，2017年，時任美國總統特朗普從時任黑山共和國總理馬爾科維奇身後用力推開馬爾科維奇，很強勢地走到第一排拍照。而在今年的峰會上，現任美國總統拜登和法國總統馬克龍都把自己的手摟在對方背後，邊走邊說。美國共和黨不支持特朗普的勢力林肯項目開設的推特賬戶評論說：領導人要做的是把人們團結在一起，而不是把製造分裂。

在互聯網上流行的這個比較特朗普和拜登風格的畫面把拜登要修補美國和歐洲的關係這一點形象地表現了出來。

法國世界報說，拜登這次到歐洲來和歐盟領導人會面，他首要的關切是中國問題。美國在戰略問題上正在和北京正面交鋒，拜登不想孤軍奮戰。報紙引用卡內基和平基金會的分析師 Judy Dempsey 的話說，問題是，歐洲現在明白了中國將是一個系統性的挑戰，而歐洲各國在這個問題上沒有一致的立場， 他們也不想讓自己夾在兩個超級強國的戰略競爭之間。

報紙引用華盛頓布魯克林研究院的分析師 Célia Belin 的話說，拜登雖然和特朗普在做事情的風格上很不一樣，但是拜登政府在一些方面延續了特朗普政府的做法。在和中國的戰略競爭的問題上，拜登政府和特朗普政府一脈相承。

英國衛報說，拜登的歐洲之行以團結為主題，而這個主題的背後是中國問題，雖然中國不會參加這次拜登在歐洲的任何一次會議，雖然中國的名字很可能不會出現在最後的公報中。

在出發前，拜登說，當今世界最重要的挑戰是民主政體和專制政體之間的競爭，最主要的是和北京的競爭。但美國和盟友們的勝利還得不到保證。

他問道： 各民主政體聯合起來能不能在迅速變化的世界裡產生實際的成果？ 民主聯盟和民主機構在上個世紀打造世界格局中起到了那麼重要的作用，那麼面對當今世界裡的威脅和對手，它還能不能起作用呢？ 拜登說，他認為是可以的，這個星期，在歐洲，大家有機會來證明這一點。

英國衛報引用拜登政府的國家安全委員會裡的高級主管斯洛特的話說，美國在第二次世界大戰後打造了世界經濟的基礎。美國寫下了路線規則，而這些規則是以公平競爭和公開透明的民主價值觀為基礎的。現在到了美國和歐盟國家一起來研究更新規則的時侯了。

那麼歐洲輿論對拜登的聯歐反華的姿態有什麼樣的反應呢？ 法國世界報說，拜登想修補美國在外國人眼中的形象，但是還辦法消除外國人對美國民主體制的懷疑。

先說修補，去年，只有26%的德國人對美國有好印象，現在升到了59%。法國在去年只有31%的人對美國有好印象，現在升到了65%。 拜登上台後，加拿大對美國的好感從35%上升到61%， 澳大利亞對美國的好感從33%上升到48%， 日本對美國的好感從41%上升到71%。

但是美國智庫皮尤研究中心的民調顯示只有17%的外國人認為美國仍然是民主政體的好榜樣。在受訪者中，左派和年輕一代對美國民主現狀的批評更加尖銳。

英國衛報說，一些歐洲盟國很擔心會和美國一起製造新冷戰。這次英國作東主持7大工業國峰會，但是英國不想在十一月份在格拉斯哥舉行的第26屆氣候峰會之前得罪北京。也正因為這個原因，7大工業國峰會的最後聯合公報里也不太可能出現批評中國的字眼。

另外歐盟國家對拜登也是有要求的。特朗普政府對從歐洲國家進口的鋼材征25%的關稅，鋁材征10%的關稅。 美國現在解除了對加拿大和墨西哥在鋼和鋁的關稅，偏偏拜登對歐洲延續了特朗普的做法。

實際上美國鋼鐵業和鋁製品業的人都是拜登重要的選民。如果把特朗普時代對歐洲的鋼鐵關稅都取消了，卻沒有任何補償的話，對拜登來說又是很難的事情。

歐盟國家內部在這個問題上也有自己的壓力。自從2018年特朗普對歐洲征鋼鐵稅和鋁材稅之後，歐盟國家和英國就開始限制鋼鐵的進口。只要美國的關稅不取消，他們就維持這一限制。但是這種限制又會招來歐盟與英國的貿易夥伴的不滿。

美國商務部目前的表態僅僅是要和歐盟國家的同行舉行建設性的對話，看看用什麼辦法來解決這個問題。什麼辦法呢 ？美國貿易代表和商務部長同意與歐盟貿易專員在今年年底的時侯開始談判，談出一個不傷害歐美鋼材和鋁材行業的辦法來對付中國的鋼材和鋁材產能過高的問題。

根據經合組織的數據，中國2019年的鋼產量是2000年的5倍，現在的產量是世界鋼材供貨量的一半以上。

看來，拜登要團結歐盟國家合作來面對與中國的競爭，他面對的困難中有幾點目前比較突出： 他說面對中國，要贏得民主政體和專制政體之爭；可是美國自己的民調顯示現在外國人對美國的民主制度的信任程度不高。在貿易上，他正面對如何在美國鋼鐵業選民的壓力下回應歐盟國家要求美國解除特朗普設立的關稅的要求。一些歐洲盟國也很擔心自己會和美國一起製造新冷戰。