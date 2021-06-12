G7啟動龐大全球基建計畫 抗衡習近平的一代一路

在美國總統拜登倡議下，七國集團首腦6月12日為貧窮和新興國家啟動了一項龐大的全球基礎設施計畫，與北京的"一代一路"倡議競爭。

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白宮在一份公報中宣布，這個被稱為"重建更好的世界"的大國項目應通過關注氣候、健康、數字和打擊不平等現象，幫助這些國家從冠狀病毒大流行中站崛起。

七國集團還關注一些國家在面對冠狀病毒大流行時的保護主義傾向，以及以“全球半導體短缺”為標誌的供應鏈緊張。

中國和俄羅斯預計將成為本次七國峰會議程中有關外交政策的討論中心，七國集團領導人已經發出警告說，他們打算堅持其作為自由民主國家的"價值觀"。

不過，美國政府表示，不希望把焦點放在中國身上。一位美國高級官員說：美國"不是要逼迫各國在美中之間做出選擇。“ 而是提供另一種願景和另一種方法”。據這位美國官員還說，美國將在今天晚些時候宣布一項新的全球基礎設施倡議，為貧窮和新興國家提供數千億美元的資金。

該計畫將主要針對非洲和亞洲，旨在對抗中國的"一代一路"倡議，該倡議旨在為海外重大項目提供資金，以提高北京的影響力。

拜登還將敦促合作夥伴們，對“強迫勞動”採取行動，強迫勞動也被視為"來自中國的不公平經濟競爭"的一個例子。