對華更強硬：拜登和北約沒有明顯說服歐洲

拜登此行歐洲，成功營造了“美國回來了”的氣氛，成功結束了歐美17年的漫長空客-波音貿易戰，卻在對華問題上，沒有那麼成功地勸服歐洲夥伴。誠然，歐盟領導人與美方在6月15日的布魯塞爾，共同針對“中國的非市場行為”達成一致，決定“聯合反制中國給予中企的不公正優惠”，然而歐洲早前已經在這一領域對中國不滿。另外值得注意的是，與美國和北約直衝中俄而去的語調不同，歐洲多國領導人至少在談及與中國關係時，措辭謹慎，在承認與中國分歧，與威脅時，也多言及與中國合作。點擊以下視頻，了解詳情。

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RFI Studio © Ninan WANG/ RFI

短暫的激動之後，該如何具體落實新的跨大西洋關係呢？一邊是威脅到其經濟主導地位的亞洲巨人，一邊是在數字經濟政策上嚴相逼的歐洲，美國希望尋求與歐盟達成經濟與貿易上的共識。而北約在峰會上，也首次將中國定義為安全領域的系統性挑戰。僅這一點，歐洲並沒有明顯被說服。美國和北約再次向歐洲強調，中國尋求破壞歐美關係，衝擊國際秩序，安全，價值觀體系。而英法德等國領導人，更多強調的，是與中國既競爭，又合作。

法國總統馬克龍表示：“我們不應該混淆目標 。北約是個軍事組織，而我們與中國的關係，並不僅是軍事關係。北約，就像它這個名字展現出來的一樣，涉及北大西洋，而中國跟北大西洋的牽扯很少。我認為，重要的是我們不能分散自身，不能對與中國的關係產生偏見，我們與中國的關係，比軍事關係遠遠要廣泛，涉及經濟，戰略，價值觀，技術，而且也不能轉移北約在諸多挑戰方面的注意力。這些挑戰有:恐怖主義問題，與俄羅斯等鄰國的安全架構問題，等等。我認為，需要擁抱我們與中國的關係，以更廣泛的方式擁抱與中國的關係，就像我們在G7上所做的那樣”。

德國總理默克爾稱：“中國在很多問題上是競爭者，但中國也在很多問題上是合作者。我們昨天在G7峰會上就這樣說過了。我認為這很重要，類似於我們對俄羅斯的姿態，那就是永遠給出一個政治磋商的途徑，來尋找解決問題的辦法；不過就像我說過的那樣，北約需要在威脅已經存在的領域做好準備，而威脅確實存在於“混合（戰）領域”（北約以混合威脅指由國家或非國家行為者採取的行動，通過公開或隱蔽的軍事和非軍事手段，來破壞或傷害目標）”。

英國首相約翰遜解釋道：“我認為，而且我說過多次了:中國是我們生活中的一個巨大的事實存在。中國也是北約的一個新戰略考慮點。畢竟在過去的 72 年裡，北約花了太多時間思考蘇聯，當然是前蘇聯，去思考來自那個地區的各種安全威脅。但我認為當談到中國時，我認為今天在座的任何人都不想與中國陷入新的冷戰。人們大概是看到了挑戰，看到的是我們需要共同運作的事情。但人們也看到了機會，我們需要共同來做。這是一個非常非常成功的聯盟，我都不知說過多少遍：這是歷史上最成功的軍事聯盟（北約）”。