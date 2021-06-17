美國聯邦政府要就國家衛生研究院涉資助武漢病毒研究所進行調查

美國聯邦政府調查人員周三表示，正就國家衛生研究院（NIH）管理及監督其資助計畫一事展開調查，這項計畫可能包含共和黨議員審查中與中國武漢病毒實驗室有關的金援項目。

廣告 繼續瀏覽後續

這項全面審查的展開，正值外界對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源及武漢病毒研究所可能扮演的角色再度提出質疑。據中央社評論， 共和黨人目前集中精力在國家衛生研究院與全球非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）的關係上，針對的對象包括國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長福奇（Anthony Fauci）。

美國非政府組織生態健康聯盟曾資助中國科學院武漢病毒研究所若干研究。美國國家衛生研究院約80%資金是用來支持研究案補助，包括給外國組織的補助金。依據工作計畫，這次審查將檢視這些補助金如何受到監督，並確保受贈者使用及管理衛生研究院補助金符合聯邦要求。

福奇今年稍早向國會議員證實，國家衛生研究院曾提供總部位於紐約的生態健康聯盟數以十萬計美元，而這筆錢已轉向武漢病毒研究所，以研究蝙蝠身上的冠狀病毒。 佛奇在國會預算聽證會上表示“過去5年已花費約60萬美元”，即每年大約12萬5000元到15萬元的錢花在與武漢合作上。

另外，美國媒體機構近期公布一批福奇的電子郵件後，保守派對他的攻擊也變得更為激烈。

根據公布的郵件，生態健康聯盟一名高層在2020年4月致福奇的電子郵件中感謝他公開陳述科學證據支持冠狀病毒為自然起源，而非實驗室外洩。

但福奇日前向CNN主播柏曼（John Berman）表示，這封電子郵件遭到誤解，還說自己與武漢實驗室研究的幕後人員關係匪淺是“無稽之談”。 福奇對柏曼表示：“我一直都這麼說，我今天也會這麼對你說，我依舊認為最有可能的起源是從動物物種傳給人類，但如果有可能有其他起源、有其他原因，有可能是從實驗室外洩的話，我絕對保持開放心態”.

據報道，美國衛生部督察長辦公室聯絡主任威廉姆斯（Tesia Williams）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：“我們和利害關係人對資助基金合規性和監督一事有同樣的關切。我們已監控此事一段時間，認為這是一個可能對國家衛生研究院資助計畫的廉正性構成威脅的高度優先事務。”……“鑒於我們初步研究與分析，美國衛生部督察長辦公室已決定執行一項大規模稽查，檢視國家衛生研究院如何篩選和監督補助金，及受贈者與委託者在2014年到2021年間如何使用及管理聯邦資金。”

美國總統拜登已經下令情報部門三個月內上交一份有關新冠病毒起源的報道。拜登5月26號發表一份書面聲明，此前提交給他的一份報告中詳細地闡述了這些結論，拜登在3月要求其團隊詳細說明，新冠病毒“是源自人類與受感染動物的接觸，還是實驗室事故“。

美國總統拜登5月26號下令助手確定新冠病毒的起源，稱美國情報機構對此看法不一，其中包括中國實驗室泄漏的可能性。並要求情報部門三個月內上交新冠病毒源頭的相關報道。